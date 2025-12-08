Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) – Sở GD-ĐT Gia Lai đang phân bổ 100.000 quyển vở từ chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với học sinh địa phương.

Ngày 8-12, ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi tiếp nhận 100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, Sở đã giao Văn phòng Sở khẩn trương lập kế hoạch phân bổ đến học sinh tại những trường chịu thiệt hại nặng sau bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hỗ trợ vận chuyển 100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" vào kho để chờ cấp phát cho học sinh vùng bão lũ Gia Lai

Theo ông Phụng, thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ tập vở cho học sinh tại một số địa phương trong tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều xã, phường – nhất là các vùng trũng và khu vực ngập sâu – thiếu dụng cụ học tập. Vì vậy, đợt hỗ trợ lần này từ chương trình của Báo Người Lao Động sẽ ưu tiên phân bổ đến những nơi bị thiệt hại nặng như An Lương, Ngô Mây, Phù Mỹ Bắc…

"Chúng tôi sẽ phân bổ đúng đối tượng, tập trung vào học sinh ở các vùng ngập sâu và nơi bị thiệt hại lớn nhất. Mỗi cuốn vở là một tấm lòng và sẽ được trao đến đúng nơi cần thiết để các em sớm ổn định học tập" - ông Phụng nói.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại rất nặng nề: hơn 100.000 nhà dân bị hỏng hoặc ngập sâu; 560 tàu cá hư hỏng; hơn 540 ha diện tích nuôi thủy sản và 254 lồng bè bị cuốn trôi; hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất trắng; giao thông, thủy lợi và hạ tầng dân cư hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỉ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cũng đã trao 300 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua ở 2 xã Phù Mỹ Bắc và Ngô Mây, tỉnh Gia Lai; đồng thời trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trước những thiệt hại lớn do mưa lũ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là tổn thất của ngành giáo dục (ước tính hơn 100 tỉ đồng cơ sở vật chất), ngày 26-11, Báo Người Lao Động đã chính thức phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai".

Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với Gia Lai - Ảnh 1.

100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, đã được vận chuyển đến Gia Lai

Chương trình nhằm vận động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh vùng bão lũ. Trong khi Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ sách giáo khoa, việc thiếu vở viết vẫn khiến hàng chục ngàn học sinh bị gián đoạn học tập. Sự hỗ trợ thiết thực này sẽ giúp các em sớm ổn định và yên tâm trở lại trường lớp.

Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với Gia Lai - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Nối dài yêu thương qua chương trình “TRIỆU TẬP VỞ CHO HỌC SINH VÙNG BỊ THIÊN TAI"

(NLĐO) – Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” do Báo Người Lao Động tổ chức, nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị

Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”: Tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đưa hàng trăm nghìn tập vở đến các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai để trao tặng, tiếp sức học sinh đến trường

Gần 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

(NLĐO) - Tính đến 10 giờ ngày 28-11-2025, bạn đọc đã ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” là 87.140.000 đồng

sở giáo dục cơ sở vật chất ngành giáo dục Nam Trung Bộ dụng cụ học tập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo