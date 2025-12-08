Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” đến với Gia Lai

Ngày 8-12, ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi tiếp nhận 100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, Sở đã giao Văn phòng Sở khẩn trương lập kế hoạch phân bổ đến học sinh tại những trường chịu thiệt hại nặng sau bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hỗ trợ vận chuyển 100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" vào kho để chờ cấp phát cho học sinh vùng bão lũ Gia Lai



Theo ông Phụng, thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ tập vở cho học sinh tại một số địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều xã, phường – nhất là các vùng trũng và khu vực ngập sâu – thiếu dụng cụ học tập. Vì vậy, đợt hỗ trợ lần này từ chương trình của Báo Người Lao Động sẽ ưu tiên phân bổ đến những nơi bị thiệt hại nặng như An Lương, Ngô Mây, Phù Mỹ Bắc…

"Chúng tôi sẽ phân bổ đúng đối tượng, tập trung vào học sinh ở các vùng ngập sâu và nơi bị thiệt hại lớn nhất. Mỗi cuốn vở là một tấm lòng và sẽ được trao đến đúng nơi cần thiết để các em sớm ổn định học tập" - ông Phụng nói.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại rất nặng nề: hơn 100.000 nhà dân bị hỏng hoặc ngập sâu; 560 tàu cá hư hỏng; hơn 540 ha diện tích nuôi thủy sản và 254 lồng bè bị cuốn trôi; hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất trắng; giao thông, thủy lợi và hạ tầng dân cư hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỉ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cũng đã trao 300 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua ở 2 xã Phù Mỹ Bắc và Ngô Mây, tỉnh Gia Lai; đồng thời trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trước những thiệt hại lớn do mưa lũ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là tổn thất của ngành giáo dục (ước tính hơn 100 tỉ đồng cơ sở vật chất), ngày 26-11, Báo Người Lao Động đã chính thức phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai".

100.000 quyển vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, đã được vận chuyển đến Gia Lai

Chương trình nhằm vận động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh vùng bão lũ. Trong khi Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ sách giáo khoa, việc thiếu vở viết vẫn khiến hàng chục ngàn học sinh bị gián đoạn học tập. Sự hỗ trợ thiết thực này sẽ giúp các em sớm ổn định và yên tâm trở lại trường lớp.