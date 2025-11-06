HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Chương trình truyền hình thiếu nhi hút hơn 2 triệu lượt xem

Kim Ngân

(NLĐO) - Ngay số phát sóng đầu tiên, chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đã đạt hơn 2,2 triệu lượt xem trên sóng và nền tảng số của VTV.

Theo báo cáo từ VTV Ratings (Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN), hệ thống đã ghi nhận tới 2,2 triệu khán giả theo dõi chương trình trong ngày đầu lên sóng (3-11) và khoảng 87% đã xem trọn vẹn 7 phút phát sóng.

Chương trình "Vườn Tween" - phiên bản mới của show truyền hình thiếu nhi huyền thoại "Những bông hoa nhỏ" - cũng đã đứng Top 4 các chương trình có lượng khán giả bình quân đông đảo nhất của kênh VTV3 trong ngày ra mắt.

img

Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem. (Ảnh: chụp màn hình)

Mỗi ngày, "Vườn Tween" mang đến một hành trình khám phá mới, nơi trẻ được học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng điều tử tế. Chương trình được sản xuất theo hình thức truyền hình thực tế, không có kịch bản dựng sẵn, giúp các em tương tác và xử lý tình huống đời sống một cách tự nhiên, sinh động.

img

Chương trình vừa mang tính giải trí, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và kỹ năng sống. (Ảnh: chụp màn hình)

Bên cạnh các bạn nhỏ là nhân vật chính, chương trình còn có sự góp mặt của khách mời, KOLs và chuyên gia vui tính, tạo nên không khí gần gũi, năng động và giàu cảm hứng.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này hứa hẹn sẽ trở thành không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi.


Chung tay “vẽ cánh thiên thần” cho trẻ em khuyết tật

Chung tay “vẽ cánh thiên thần” cho trẻ em khuyết tật

(NLĐO) - Cuộc thi sáng tác sách tranh “Vẽ cánh thiên thần” lần 4 năm 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn qua sáng tạo nghệ thuật.

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9

(NLĐO)- VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba.

Xây dựng lực lượng sáng tác chuyên nghiệp cho sân khấu thiếu nhi

Trại sáng tác không chỉ hướng đến việc tạo ra kịch bản hay, mà còn xây dựng một lực lượng sáng tác chuyên nghiệp cho sân khấu thiếu nhi

