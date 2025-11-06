Chương trình truyền hình thiếu nhi hút hơn 2 triệu lượt xem

Theo báo cáo từ VTV Ratings (Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN), hệ thống đã ghi nhận tới 2,2 triệu khán giả theo dõi chương trình trong ngày đầu lên sóng (3-11) và khoảng 87% đã xem trọn vẹn 7 phút phát sóng.

Chương trình "Vườn Tween" - phiên bản mới của show truyền hình thiếu nhi huyền thoại "Những bông hoa nhỏ" - cũng đã đứng Top 4 các chương trình có lượng khán giả bình quân đông đảo nhất của kênh VTV3 trong ngày ra mắt.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem. (Ảnh: chụp màn hình)

Mỗi ngày, "Vườn Tween" mang đến một hành trình khám phá mới, nơi trẻ được học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng điều tử tế. Chương trình được sản xuất theo hình thức truyền hình thực tế, không có kịch bản dựng sẵn, giúp các em tương tác và xử lý tình huống đời sống một cách tự nhiên, sinh động.

Chương trình vừa mang tính giải trí, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và kỹ năng sống. (Ảnh: chụp màn hình)

Bên cạnh các bạn nhỏ là nhân vật chính, chương trình còn có sự góp mặt của khách mời, KOLs và chuyên gia vui tính, tạo nên không khí gần gũi, năng động và giàu cảm hứng.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này hứa hẹn sẽ trở thành không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi.



