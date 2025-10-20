Trao giải đợt 1 Cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025

Sáng 20-10, Cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi" lần 1-2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương" (do báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ) đã công bố kết quả và trao giải đợt 1.

Lễ trao giải cuộc thi về sách thiếu nhi diễn ra đồng loạt

Lễ trao giải diễn ra đồng loạt tại các trường nơi thí sinh đang theo học, trong không khí hân hoan của giờ chào cờ đầu tuần, mang đến niềm vui và khích lệ tinh thần cho các em nhỏ yêu sách.

Kết quả đợt 1 gồm: giải Nhất thuộc về học sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, Hà Nội) với video giới thiệu bộ sách "Những anh hùng trẻ tuổi", giải Nhì thuộc về Mai Nguyễn Quốc Bảo (Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) với tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký", 2 giải Ba được trao cho Huỳnh Phúc An (Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, TP HCM) và Nguyễn Ngọc Hân (Trường THCS Nguyễn Xuân Thương, TP Huế).

Em Huỳnh Phúc An (Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, TP HCM) nhận bằng khen từ ban tổ chức

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm "Thí sinh nhỏ tuổi", "Chị em cùng dự thi" và gửi tặng voucher mua sách trị giá 200.000 đồng cho toàn bộ thí sinh tham dự như một món quà khích lệ tinh thần yêu sách, yêu tri thức.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm em nhỏ trên khắp cả nước. Các video dự thi được gửi về từ nhiều tỉnh, thành, nhiều bài thi được đầu tư chỉn chu, sáng tạo như kể lại câu chuyện yêu thích, nhập vai nhân vật, hoặc chia sẻ cảm xúc về quyển sách mình yêu mến.

Em Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang, giải Nhì) chia sẻ: "Đọc sách mỗi ngày giúp em học tốt hơn, biết cư xử đúng mực và nhìn cuộc sống tích cực hơn. Những tác phẩm trong sách như những người thầy thầm lặng, dìu dắt em khôn lớn và là ngọn đuốc soi sáng tương lai".

Em Mai Nguyễn Phúc Bảo (Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) mân mê bằng khen và giải thưởng vừa nhận

Bất ngờ từ cuộc thi sách thiếu nhi

Đáng chú ý, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh ở độ tuổi khác nhau, từ tiểu học đến trung học cơ sở. Trong đó, bé Đặng Nhã Lam (5 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Sự góp mặt của các em nhỏ cho thấy tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê khám phá thế giới qua từng trang sách.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng góp phần giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng ngôn ngữ, tư duy kể chuyện và sự tự tin thể hiện bản thân.

Đây cũng là dịp để các gia đình cùng ngồi lại bên nhau đọc, kể, chia sẻ những giá trị tích cực sách mang lại. Từ đó, mỗi câu chuyện sẽ trở thành cầu nối giữa con trẻ và văn hóa đọc, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết cuộc thi, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026, với hình thức thể hiện phong phú và hấp dẫn hơn.



