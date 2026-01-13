HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chụp màn hình, chia sẻ nội dung trong nhóm nội bộ có thể bị kỷ luật

Huế Xuân

(NLĐO) - Sinh viên không lập, tham gia quản lý trang, nhóm mạng xã hội có sử dụng tên, logo, hình ảnh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khi chưa cho phép.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) đang lấy ý kiến cho dự thảo lần 2 về Quy chế ứng xử trên mạng xã hội và truyền thông.

Chụp màn hình, chia sẻ nội dung trong nhóm nội bộ có thể bị kỷ luật - Ảnh 1.

Mục đích chính là xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, góp phần bảo vệ uy tín, hình ảnh và lợi ích hợp pháp của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Fanpage Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Không tự ý lập trang, nhóm về trường

Dự thảo nêu rõ người học nên sử dụng họ, tên thật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Khi bị mất quyền kiểm soát, có dấu hiệu giả mạo, bị lợi dụng với mục đích không lành mạnh, chủ tài khoản phải nhanh chóng báo cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, người học không tự ý lập, quản lý hoặc tham gia quản lý các trang, nhóm mạng xã hội sử dụng tên, logo, hình ảnh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khi chưa được đơn vị có thẩm quyền cho phép; khi phát hiện trang, nhóm giả mạo, người học có trách nhiệm báo cho phòng truyền thông hoặc phòng công tác sinh viên.

Người học cần chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. Sử dụng tài khoản mạng xã hội chính thống của cá nhân để tương tác, chia sẻ, đăng bài, cung cấp, định hướng các thông tin tích cực, có ích.

Không trục lợi cá nhân

Điều 7 của dự thảo nêu rõ những hành vi ứng xử trên mạng xã hội đơn vị mà viên chức, người lao động và người học không được làm.

Trong đó, nhấn mạnh việc không sử dụng logo, nhãn hiệu, biểu tượng, thông điệp, tên gọi của trường hoặc đơn vị trực thuộc trường vào mục đích quảng cáo, gia tăng uy tín để trục lợi cá nhân; mời gọi tham gia các hội, nhóm không do trường hoặc các đơn vị trực thuộc trường quản lý.

Không sử dụng mạng xã hội, truyền thông để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

Chụp màn hình, chia sẻ nội dung trong nhóm nội bộ có thể bị kỷ luật - Ảnh 2.

Khuyến khích sinh viên sử dụng mạng xã hội để trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học với tinh thần cầu thị, tôn trọng và văn minh. Fanpage Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Dự thảo nêu rõ mọi thông tin, hình ảnh, tài liệu trong nhóm được xem là tài sản thông tin của đơn vị. Thành viên không được trích xuất, chụp màn hình, chia sẻ hoặc phát tán nội dung nhóm ra ngoài mà chưa được sự đồng ý của người quản trị hoặc người có thẩm quyền.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật thông tin có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Không gửi nội dung phản cảm

Dự thảo khuyến nghị các thành viên không gửi tin nhắn, biểu tượng, hình ảnh, video phản cảm, nhạy cảm hoặc không phù hợp với môi trường làm việc.

Khi rời khỏi đơn vị hoặc kết thúc nhiệm vụ, thành viên phải rời nhóm hoặc được quản trị viên gỡ khỏi danh sách.

