Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương

Ngày 13-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Đảng ủy và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật song song về mặt Đảng và chính quyền đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương.

Trường Tiểu học Trưng Vương sẽ phục vụ ăn bán trú trở lại cho học sinh

Đến thời điểm hiện tại, thời gian tạm đình chỉ công tác lần 2 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương đã hết. Tuy nhiên, bà Nga vẫn chưa được đi làm.

Trước đó, ngày 24-9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga trong thời hạn 15 ngày làm việc. Khi hết thời hạn, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt tiếp tục gia hạn đình chỉ lần 2.

Liên quan đến Trường Tiểu học Trưng Vương, sau gần 2 tháng ngưng hoạt động ăn bán trú, dự kiến trong vài ngày tới trường sẽ phục vụ ăn bán trú trở lại cho học sinh vào ngày 17-11; thời gian ăn bán trú từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt, thực đơn được xây dựng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; nhà trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình chế biển, lưu mẫu thức ăn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hiện đã nghỉ việc) có đơn tố cáo đối với việc nhập thực phẩm bẩn vào ngôi trường này. Theo đó, một số ngày, thực phẩm nhập vào trường có dấu hiệu bất thường như thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi. Tại cuộc trao đổi vào đêm 19-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định khi thực phẩm bẩn được phát hiện thì trường đã xử lý và không nấu cho học sinh ăn. Tuy nhiên, chị T. đứng lên khẳng định những thực phẩm đó đã nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải tiêu huỷ. Người tố cáo khẳng định: "Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu tôi nói sai sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật". Vụ việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh không chỉ của riêng Trường Tiểu học Trưng Vương. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.



