Chuyến bay đêm mang "sự sống" cho nhiều người

Chiều 13-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa thực hiện 2 ca ghép tạng từ nguồn hiến của một nam bệnh nhân chết não do chấn thương sọ não nặng.

Ê-kíp vận chuyển tạng từ TPHCM ra Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người hiến được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngày 11-3 nhưng không qua khỏi. Trong thời khắc đau đớn, gia đình đã quyết định hiến tạng của người thân để cứu những bệnh nhân khác.

Sáng 11-3, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bay vào TPHCM để phối hợp lấy tạng. Cùng thời điểm, các kíp ghép gan và ghép tim tại Hà Nội hoàn tất xét nghiệm, chuẩn bị pháp lý và sẵn sàng cho ca phẫu thuật.

Chiều cùng ngày, người hiến được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện xét nghiệm và tiến hành lấy đa tạng.

Các bác sĩ đã lấy tim, gan và nhiều mô tạng khác để điều phối ghép cho các bệnh nhân trên cả nước. Trong đó, tim và gan phải được vận chuyển ra Hà Nội để ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; gan trái dành cho 1 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hai thận được điều phối cho Bệnh viện Trung ương Huế, còn 2 giác mạc gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

23 giờ 30 phút cùng ngày, các thùng bảo quản tim và gan được đưa lên chuyến bay đêm ra Hà Nội. Bác sĩ Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết toàn bộ ê-kíp luôn dõi theo từng phút của hành trình vận chuyển tạng.

Trong suốt quá trình này, các nhóm bác sĩ ở 2 đầu cầu liên tục trao đổi thông tin để chuẩn bị cho ca ghép.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, từ khi ca lấy tạng bắt đầu, các kíp liên lạc liên tục, cập nhật những mốc quan trọng như thời điểm tim được lấy ra, thời điểm kẹp động mạch chủ hay thời gian dự kiến vận chuyển, giúp kíp ghép tại Hà Nội chủ động chuẩn bị để có thể ghép ngay khi tạng về đến nơi.

Ca ghép tạng trong đêm mở ra cơ hội sống cho người bệnh suy tạng

2 giờ 10 phút ngày 12-3, đoàn bác sĩ cùng các thùng tạng về tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai ca ghép gan và ghép tim được tiến hành ngay trong đêm.

Người nhận gan là nam bệnh nhân 42 tuổi, suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan rất nặng. Ca ghép gan kéo dài khoảng 9 giờ và bước đầu thành công.

Bệnh nhân được ghép tim là nam giới 53 tuổi, suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa kíp lấy tạng, vận chuyển và phẫu thuật, thời gian thiếu máu của tim ghép được rút ngắn tối đa. Chỉ hơn 50 phút sau khi về đến cổng bệnh viện, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận.

Hiện cả 2 bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định và tiếp tục được theo dõi đặc biệt.

Đây là ca ghép tim thứ 9 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 3 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.