Chuyến bay lùi giờ để chở "vị khách đặc biệt" từ Phú Thọ vào Huế

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chiều 10-9, chuyến bay VN1545 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Huế đã lùi giờ cất cánh 15 phút để chờ đoàn bác sĩ mang theo "vị khách đặc biệt" - trái tim của một người hiến tạng tại bệnh viện này.

Thùng đựng trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được nhân viên hỗ trợ đưa lên máy bay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, ca phẫu thuật lấy đa tạng từ người hiến chết não diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được chuyển đến các bệnh viện lớn trong cả nước.

Để kịp vận chuyển, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút đưa tạng ra sân bay Nội Bài.

Tại đây, hãng hàng không chủ động điều chỉnh giờ bay, ưu tiên thủ tục an ninh, hỗ trợ đoàn bác sĩ vận chuyển trái tim kịp thời lên máy bay. Hành khách đã đồng lòng sẻ chia với hành trình nhân đạo đặc biệt này.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ tối đa 6 giờ nên mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được chuyển ra sân bay Nội Bài

Ngay khi hạ cánh xuống Huế, trái tim được chuyển gấp đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm. Sự phối hợp chặt chẽ, chính xác đã góp phần thắp lên cơ hội sống cho người chờ ghép tim.

Chuyến bay mang số hiệu VN1545 trở thành hành trình của lòng nhân ái, minh chứng cho sự chung tay của ngành y tế, lực lượng chức năng và hãng hàng không trong những "chuyến bay hồi sinh".