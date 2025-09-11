Chuyến bay lùi giờ để chở "vị khách đặc biệt" từ Phú Thọ vào Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyến bay lùi giờ để chở "vị khách đặc biệt" từ Phú Thọ vào Huế

D.Thu

(NLĐO) - Chuyến bay VN1545 từ Hà Nội đi Huế đã lùi giờ cất cánh 15 phút để chở đoàn bác sĩ mang trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chiều 10-9, chuyến bay VN1545 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Huế đã lùi giờ cất cánh 15 phút để chờ đoàn bác sĩ mang theo "vị khách đặc biệt" - trái tim của một người hiến tạng tại bệnh viện này.

Chuyến bay lùi giờ để chở trái tim hiến tặng từ Phú Thọ vào Huế - Ảnh 1.

Thùng đựng trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được nhân viên hỗ trợ đưa lên máy bay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, ca phẫu thuật lấy đa tạng từ người hiến chết não diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được chuyển đến các bệnh viện lớn trong cả nước. 

Để kịp vận chuyển, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút đưa tạng ra sân bay Nội Bài.

Tại đây, hãng hàng không chủ động điều chỉnh giờ bay, ưu tiên thủ tục an ninh, hỗ trợ đoàn bác sĩ vận chuyển trái tim kịp thời lên máy bay. Hành khách đã đồng lòng sẻ chia với hành trình nhân đạo đặc biệt này.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ tối đa 6 giờ nên mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

img
img

Trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được chuyển ra sân bay Nội Bài

Ngay khi hạ cánh xuống Huế, trái tim được chuyển gấp đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm. Sự phối hợp chặt chẽ, chính xác đã góp phần thắp lên cơ hội sống cho người chờ ghép tim.

Chuyến bay mang số hiệu VN1545 trở thành hành trình của lòng nhân ái, minh chứng cho sự chung tay của ngành y tế, lực lượng chức năng và hãng hàng không trong những "chuyến bay hồi sinh".

Tin liên quan

Học bổng tiếp sức cho con người hiến tạng

Học bổng tiếp sức cho con người hiến tạng

(NLĐO)- Học bổng vừa hỗ trợ trẻ em vượt khó vươn lên vừa là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã chọn cách cho đi để hồi sinh sự sống khác

Người hiến tạng có được hưởng BHYT?

(NLĐO) - Người hiến tạng sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu phải điều trị ngay sau khi kết thúc thực hiện kỹ thuật lấy bộ phận cơ thể

Tri ân gia đình người hiến tạng với chương trình đặc biệt

(NLĐO) - Lần đầu tiên, chương trình chăm sóc sức khỏe tri ân gia đình có người thân hiến tạng sau khi qua đời được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

lực lượng cảnh sát ghép tạng hiến tạng hãng hàng không cảnh sát giao thông trái tim kiểm tra an ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo