Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc

Chiều 15-3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Phú Quốc (tỉnh An Giang), góp phần tăng cường liên kết giữa hai trung tâm du lịch biển hàng đầu của Việt Nam.

Chuyến bay thương mại đầu tiên trên chặng Phú Quốc – Cam Ranh (PQC–CXR) cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 15 giờ 45. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cam Ranh khởi hành và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 18 giờ cùng ngày.

Đường bay Nha Trang – Phú Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết du lịch giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước khi khám phá các điểm đến biển đảo nổi tiếng của Việt Nam.

Những vị khách đầu tiên trên chặng bay từ Nha Trang đi Phú Quốc

Chuyến bay đầu tiên từ Nha Trang (Khánh Hòa) hạ cánh xuống Phú Quốc (An Giang)

Theo kế hoạch, đường bay Nha Trang – Phú Quốc được khai thác với tần suất ban đầu 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật. Đại diện hãng cho biết tần suất sẽ sớm được tăng lên khai thác hằng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của du khách.

Ngay trong ngày khai trương, các chuyến bay đầu tiên trên chặng này ghi nhận tỷ lệ lấp đầy từ 90% đến 100%, cho thấy sức hút lớn của tuyến bay kết nối trực tiếp giữa hai điểm đến du lịch nổi tiếng. Trước đây, hành khách muốn di chuyển giữa Nha Trang và Phú Quốc thường phải quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP HCM, mất nhiều thời gian hơn.

Những vị khách đầu tiên của chuyến bay từ Phú Quốc hạ cánh xuống Cảng hàng không Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tiếp viên trên hảng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa, việc đưa vào khai thác đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống chỉ hơn 1 giờ bay, tạo điều kiện thuận lợi để du khách kết hợp tham quan nhiều điểm đến trong cùng một hành trình.

Theo thống kê, năm 2025 tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỉ đồng.