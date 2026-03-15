Du lịch xanh

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Ngày 15-3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối 2 thiên đường du lịch Nha Trang - Phú Quốc

Chiều 15-3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Phú Quốc (tỉnh An Giang), góp phần tăng cường liên kết giữa hai trung tâm du lịch biển hàng đầu của Việt Nam.

Chuyến bay thương mại đầu tiên trên chặng Phú Quốc – Cam Ranh (PQC–CXR) cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 15 giờ 45. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cam Ranh khởi hành và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 18 giờ cùng ngày.

Đường bay Nha Trang – Phú Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết du lịch giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước khi khám phá các điểm đến biển đảo nổi tiếng của Việt Nam.

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc - Ảnh 1.

Những vị khách đầu tiên trên chặng bay từ Nha Trang đi Phú Quốc

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc - Ảnh 2.

Chuyến bay đầu tiên từ Nha Trang (Khánh Hòa) hạ cánh xuống Phú Quốc (An Giang)

Theo kế hoạch, đường bay Nha Trang – Phú Quốc được khai thác với tần suất ban đầu 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật. Đại diện hãng cho biết tần suất sẽ sớm được tăng lên khai thác hằng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của du khách.

Ngay trong ngày khai trương, các chuyến bay đầu tiên trên chặng này ghi nhận tỷ lệ lấp đầy từ 90% đến 100%, cho thấy sức hút lớn của tuyến bay kết nối trực tiếp giữa hai điểm đến du lịch nổi tiếng. Trước đây, hành khách muốn di chuyển giữa Nha Trang và Phú Quốc thường phải quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP HCM, mất nhiều thời gian hơn.

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc - Ảnh 3.

Những vị khách đầu tiên của chuyến bay từ Phú Quốc hạ cánh xuống Cảng hàng không Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc - Ảnh 4.

Tiếp viên trên hảng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa, việc đưa vào khai thác đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống chỉ hơn 1 giờ bay, tạo điều kiện thuận lợi để du khách kết hợp tham quan nhiều điểm đến trong cùng một hành trình.

Theo thống kê, năm 2025 tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỉ đồng.

Nha Trang: "Gói bánh tét - Trở về Tết xưa" mừng xuân Bính Ngọ

Nha Trang: "Gói bánh tét - Trở về Tết xưa" mừng xuân Bính Ngọ

(NLĐO)- Mừng xuân Bính Ngọ 2026, Champa Island Nha Trang tổ chức chương trình "Gói bánh tét – Trở về Tết xưa" đưa không gian tết cổ truyền đến du khách

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan

(NLĐO) - Sau đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 1, tại khu vực cửa biển Nha Trang bất ngờ hình thành một cồn cát lớn thu hút nhiều người đến chụp ảnh

Bất ngờ lượng khách du xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc

(NLĐO) - Trong 3 ngày Tết, lượng du khách đến các khu du lịch tâm linh vùng Bảy Núi và đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bất ngờ tăng cao

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang hãng hàng không thiên đường du lịch khai trương đường bay phú quốc
