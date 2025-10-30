HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế tiên phong trên bầu trời quốc tế

Như Ngọc

(NLĐO)- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định năng lực tài chính vững vàng và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Vietnam Airlines tăng tốc mạnh mẽ, vận chuyển 6,7 triệu lượt khách trong Quý III/2025

Trong ba tháng Quý III vừa qua, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, giá nhiên liệu và tỷ giá duy trì ở mức cao, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, Vietnam Airlines vẫn vững vàng vượt qua thách thức.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 12,3% so với cùng kỳ; hàng hóa và bưu kiện đạt gần 250 nghìn tấn, bằng 111% so với cùng kỳ.

Về tổng thị trường, khách quốc tế ước đạt 34,5 triệu lượt (tương đương 1,14 lần so với cùng kỳ 2024), trong khi khách nội địa ước đạt 28,4 triệu lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2024.

Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ trong Quý III/2025, khẳng định vị thế tiên phong trên bầu trời quốc tế - Ảnh 1.

Vietnam Airlines chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài

Mạng bay quốc tế bứt phá, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận ấn tượng sau 9 tháng

Mặc dù biến động tỷ giá khiến chi phí trong Quý III của Vietnam Airlines tăng gần 700 tỉ đồng, nhưng nhờ sản lượng tăng trưởng tích cực, kết quả tài chính của hãng trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động trong Quý IV và cả năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất Quý III/2025 đạt 30.782 tỉ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 732 tỉ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 90.177 tỉ đồng, bằng 104,58% so cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.174 tỉ đồng, bằng 114,5% so cùng kỳ 2024.

Chín tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines đã chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Các đường bay này hướng tới những thị trường tiềm năng với triển vọng tăng trưởng dài hạn, qua đó tạo động lực quan trọng cho kết quả kinh doanh tích cực.

Trong Quý III/2025, Vietnam Airlines đã phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 30/9/2025 đều tăng, không còn âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, hạ tầng và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026–2030. Vietnam Airlines cũng chính thức khởi động chương trình hiện đại hóa và phát triển đội bay quy mô lớn, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình nâng cao năng lực khai thác và mở rộng mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines bứt phá với loạt dấu ấn mới

Bên cạnh kết quả kinh doanh, quý III vừa qua là giai đoạn sôi nổi của Vietnam Airlines với nhiều hoạt động nổi bật. Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, gian trưng bày “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines đã thu hút gần 1 triệu lượt khách tham quan, được Ban Tổ chức bình chọn là Không gian trưng bày tiêu biểu. Hình ảnh Vietnam Airlines tại sự kiện này không chỉ tôn vinh hành trình 80 năm của đất nước mà còn khắc họa rõ nét tinh thần đổi mới, hội nhập và cống hiến của doanh nghiệp tiên phong trong ngành hàng không Việt Nam.

Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ trong Quý III/2025, khẳng định vị thế tiên phong trên bầu trời quốc tế - Ảnh 2.

Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ trong Quý III_2025 với sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch

Một dấu ấn quan trọng khác là việc Vietnam Airlines chính thức đưa vào hoạt động Check-in Lounge tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, không gian làm thủ tục sang trọng mang đậm tinh thần tiên phong. Sản phẩm mới này không chỉ mang đến trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp cho hành khách, mà còn tái định nghĩa chuẩn mực dịch vụ hàng không tại Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietnam Airlines trong lĩnh vực dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Cùng với đó, Vietnam Airlines tiếp tục dồn nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược như đội tàu bay mới, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hệ sinh thái logistics hàng không và mở các đường bay quốc tế mới gồm Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TP HCM - Copenhagen. Đây là những hướng đi quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối khu vực và khẳng định vị thế của Hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới.

Với những kết quả ấn tượng trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines tiếp tục được cộng đồng quốc tế vinh danh qua hàng loạt giải thưởng uy tín. Hãng được xếp trong Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới, Top 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới, đồng thời đạt danh hiệu Hãng hàng không có hạng Phổ thông đặc biệt tốt nhất và Hãng hàng không 5 sao thế giới theo APEX. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn góp mặt trong Top 10 hãng hàng không châu Á tốt nhất và Top 10 hãng hàng không tốt nhất do DestinAsia bình chọn.

Đặc biệt, Vietnam Airlines được xếp hạng 86/500 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm 2025, ghi nhận năng lực tài chính và quy mô hoạt động vượt trội trong khu vực. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (27-5-1995 - 27-5-2025), tập thể người lao động Vietnam Airlines cũng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines

(NLĐO)- 5AM - sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Airlines phối hợp SpaceSpeakers tổ chức - mang đến hai hạng vé đặc biệt.

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"

(NLĐO)- Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) - Top 5 thế giới cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm

Vietnam Airlines lý giải về lợi nhuận tăng

(NLĐO)- Vietnam Airlines vừa có quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025.

