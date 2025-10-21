Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines

Trở lại với mùa 3 tại Hoàng Thành Thăng Long, 5AM - sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers tổ chức mang đến trải nghiệm độc đáo qua hai hạng vé "Sấu Đá" và "Nhân Trần". Mỗi hạng vé là một cách tận hưởng khác biệt, giúp khán giả đón bình minh Hà Nội theo phong cách riêng - năng động, thư thái hay sâu lắng cùng di sản.

Sau hai mùa tổ chức đầy ấn tượng, 5AM mùa 3 diễn ra vào ngày 1-11-2025 tại Hoàng Thành Thăng Long, trong chuỗi hoạt động chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" do Vietnam Airlines và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh - thời điểm giao thoa giữa tĩnh và động, "5AM Eye-Conic Ha Noi" mở ra không gian kết nối của âm nhạc, nghệ thuật và phong cách sống đương đại.

Trong không khí ấy, Vietnam Airlines mang đến trải nghiệm đặc quyền dành cho khán giả thông qua hai hạng vé mang tên thân thuộc: "Sấu Đá" và "Nhân Trần" - hai thức uống gợi nhớ nét văn hóa Hà Nội xưa, nay được tái hiện bằng tinh thần trẻ trung, gần gũi.

Hạng vé "Sấu Đá" - lựa chọn dành cho những ai yêu thích sự tươi mới, năng động, với quyền lợi gồm vòng tay vải kèm mã số may mắn, khăn bandana chủ đề 5AM Eyeconic, gặp gỡ trực tiếp (Meet & Greet) nhận card bo góc độc quyền từ 5 Spaceboiz đến từ nhà SpaceSpeakers và túi tote bên trong có quà tặng từ các nhãn hàng như GULU, DHC, La Vie, Bioderma, Face Wash Fox, Coolmate,...

Trải nghiệm độc đáo với hạng vé "Sấu Đá" và thêm nhiều quyền lợi với hạng vé "Nhân Trần"

Đối với hạng vé "Nhân Trần", ngoài các quyền lợi cơ bản của hạng vé "Sấu Đá" như vòng tay vải kèm mã số may mắn, khăn bandana, quà tặng từ các nhãn hàng, khán giả còn được tham gia buổi soundcheck cùng các nghệ sĩ 5AM Eye-Conic và có cơ hội nhận quà xịn xò từ Vietnam Airlines, Melia Hotels & Resorts, Greenfield Dental.

Bên cạnh đó, khán giả sở hữu hai hạng vé đều được trải nghiệm các gian hàng từ các đơn vị nhà tài trợ và đối tác đồng hành cùng chuỗi workshop sáng tạo truyền thống như làm tranh dân gian, làm đèn lồng giấy dó, cẩn trứng làm tranh sơn mài, trang trí nón lá giúp văn hoá Việt Nam được tiếp cận một cách sống động và gần gũi. Ngoài ra, không gian "Have A Sip Book Club" cùng host Thùy Minh cũng hứa hẹn mang đến khoảnh khắc đọc sách đón bình minh thư thái giữa lòng Hà Nội.

Với quy mô mở rộng lên tới 5.000 khán giả, gấp ba lần mùa trước, 5AM mùa 3 không chỉ mang đến một buổi sáng tràn đầy cảm xúc, 5AM còn tiên phong đón đầu xu hướng "du lịch âm nhạc" đang được giới trẻ toàn cầu yêu thích, góp phần trẻ hóa hình ảnh và củng cố sự yêu thích dành cho thương hiệu Vietnam Airlines.

Mùa 3 mang đến một trải nghiệm cá nhân hóa đầy mới mẻ, khắc họa hình ảnh một Hà Nội "mới mà quen" trong ánh bình minh. Từ 5 giờ sáng, chuỗi hoạt động cùng Melia Hotels & Resorts - Đối tác Wellness thân thiết của Vietnam Airlines - sẽ mở đầu hành trình đánh thức thân - tâm - trí với Thái Cực Quyền, trải nghiệm không gian phòng chờ cao cấp 5AM, pha chế cà phê Việt và đặc biệt là hoạt động Meet & Greet cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers trong không gian của Melia x Vietnam Airlines Lounge - nơi âm nhạc kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần tích cực và khởi động một ngày mới đầy cảm hứng.

Song song đó, "Cuộc đua di sản" trên Honda ICON e mang đến hành trình khám phá văn hóa - lịch sử Hà Nội theo một cách hoàn toàn mới, nơi người tham gia trở thành "đồng hành giả" trong chuyến phiêu lưu tìm hiểu kiến trúc, ẩm thực và những câu chuyện dân gian đặc sắc của Thủ đô.

Vé 5AM đã mở bán tại địa chỉ: https://cticket.vn/event/5am-eyeconic-hanoi-2025. Với thông điệp "Bạn đã sẵn sàng đón bình minh khác biệt?", "5AM Eye-Conic Ha Noi" hứa hẹn mang đến cho các bạn trẻ một buổi sáng đáng nhớ, nơi ánh sáng đầu ngày hòa quyện với âm nhạc, với lịch sử và cả bản sắc dân tộc. Thông qua 5AM, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò kết nối văn hóa và sáng tạo trong hành trình phát triển bền vững của Hãng. Từ không gian nghệ thuật đến trải nghiệm đời sống, mỗi hoạt động đều hướng tới lan tỏa hình ảnh Việt Nam trẻ trung, cởi mở, sẵn sàng vươn tầm trong kỷ nguyên hội nhập.

5AM là sự kiện âm nhạc đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera. Sau thành công tại TP HCM và Đà Lạt, 5AM mùa 3 đến với Hà Nội, đánh thức thủ đô ngàn năm văn hiến bằng âm nhạc, thể thao và văn hoá với chủ đề Eye-Conic Hà Nội. Không chỉ có sự kiện âm nhạc, 5AM mùa 3 khởi động với Đường Chạy 5AM, khơi dậy năng lượng mới, hình thành thói quen lành mạnh, cùng hoạt động Cuộc Đua Di Sản tích cực truyền cảm hứng để giới trẻ thêm hiểu, thêm yêu đất nước qua trải nghiệm những địa điểm đặc trưng của Hà Nội. Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ & đối tác đã đồng hành cùng sự kiện 5AM Eye-Conic Hà Nội: Nhà tài trợ Vàng: Saigontourist Group & Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Nhà tài trợ Bạc: Honda Việt Nam Đối tác Sống Khỏe: AIA Vitality, Melia Hotels & Resorts Đối tác Đồng Hành: BIODERMA Đối tác Nước Khoáng Thiên nhiên: La Vie Nền tảng Bán vé: CTicket Đối tác Di chuyển: BE Group



