Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines

Như Ngọc

(NLĐO)- 5AM - sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Airlines phối hợp SpaceSpeakers tổ chức - mang đến hai hạng vé đặc biệt.

Trở lại với mùa 3 tại Hoàng Thành Thăng Long, 5AM - sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers tổ chức mang đến trải nghiệm độc đáo qua hai hạng vé "Sấu Đá" và "Nhân Trần". Mỗi hạng vé là một cách tận hưởng khác biệt, giúp khán giả đón bình minh Hà Nội theo phong cách riêng - năng động, thư thái hay sâu lắng cùng di sản.

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines - Ảnh 1.

Sau hai mùa tổ chức đầy ấn tượng, 5AM mùa 3 diễn ra vào ngày 1-11-2025 tại Hoàng Thành Thăng Long, trong chuỗi hoạt động chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" do Vietnam Airlines và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh - thời điểm giao thoa giữa tĩnh và động, "5AM Eye-Conic Ha Noi" mở ra không gian kết nối của âm nhạc, nghệ thuật và phong cách sống đương đại.

Trong không khí ấy, Vietnam Airlines mang đến trải nghiệm đặc quyền dành cho khán giả thông qua hai hạng vé mang tên thân thuộc: "Sấu Đá" và "Nhân Trần" - hai thức uống gợi nhớ nét văn hóa Hà Nội xưa, nay được tái hiện bằng tinh thần trẻ trung, gần gũi.

Hạng vé "Sấu Đá" - lựa chọn dành cho những ai yêu thích sự tươi mới, năng động, với quyền lợi gồm vòng tay vải kèm mã số may mắn, khăn bandana chủ đề 5AM Eyeconic, gặp gỡ trực tiếp (Meet & Greet) nhận card bo góc độc quyền từ 5 Spaceboiz đến từ nhà SpaceSpeakers và túi tote bên trong có quà tặng từ các nhãn hàng như GULU, DHC, La Vie, Bioderma, Face Wash Fox, Coolmate,...

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines - Ảnh 2.
Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines - Ảnh 3.

Trải nghiệm độc đáo với hạng vé "Sấu Đá" và thêm nhiều quyền lợi với hạng vé "Nhân Trần"

Đối với hạng vé "Nhân Trần", ngoài các quyền lợi cơ bản của hạng vé "Sấu Đá" như vòng tay vải kèm mã số may mắn, khăn bandana, quà tặng từ các nhãn hàng, khán giả còn được tham gia buổi soundcheck cùng các nghệ sĩ 5AM Eye-Conic và có cơ hội nhận quà xịn xò từ Vietnam Airlines, Melia Hotels & Resorts, Greenfield Dental.

Bên cạnh đó, khán giả sở hữu hai hạng vé đều được trải nghiệm các gian hàng từ các đơn vị nhà tài trợ và đối tác đồng hành cùng chuỗi workshop sáng tạo truyền thống như làm tranh dân gian, làm đèn lồng giấy dó, cẩn trứng làm tranh sơn mài, trang trí nón lá giúp văn hoá Việt Nam được tiếp cận một cách sống động và gần gũi. Ngoài ra, không gian "Have A Sip Book Club" cùng host Thùy Minh cũng hứa hẹn mang đến khoảnh khắc đọc sách đón bình minh thư thái giữa lòng Hà Nội.

Với quy mô mở rộng lên tới 5.000 khán giả, gấp ba lần mùa trước, 5AM mùa 3 không chỉ mang đến một buổi sáng tràn đầy cảm xúc, 5AM còn tiên phong đón đầu xu hướng "du lịch âm nhạc" đang được giới trẻ toàn cầu yêu thích, góp phần trẻ hóa hình ảnh và củng cố sự yêu thích dành cho thương hiệu Vietnam Airlines.

Mùa 3 mang đến một trải nghiệm cá nhân hóa đầy mới mẻ, khắc họa hình ảnh một Hà Nội "mới mà quen" trong ánh bình minh. Từ 5 giờ sáng, chuỗi hoạt động cùng Melia Hotels & Resorts - Đối tác Wellness thân thiết của Vietnam Airlines - sẽ mở đầu hành trình đánh thức thân - tâm - trí với Thái Cực Quyền, trải nghiệm không gian phòng chờ cao cấp 5AM, pha chế cà phê Việt và đặc biệt là hoạt động Meet & Greet cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers trong không gian của Melia x Vietnam Airlines Lounge - nơi âm nhạc kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần tích cực và khởi động một ngày mới đầy cảm hứng.

Song song đó, "Cuộc đua di sản" trên Honda ICON e mang đến hành trình khám phá văn hóa - lịch sử Hà Nội theo một cách hoàn toàn mới, nơi người tham gia trở thành "đồng hành giả" trong chuyến phiêu lưu tìm hiểu kiến trúc, ẩm thực và những câu chuyện dân gian đặc sắc của Thủ đô.

Vé 5AM đã mở bán tại địa chỉ: https://cticket.vn/event/5am-eyeconic-hanoi-2025. Với thông điệp "Bạn đã sẵn sàng đón bình minh khác biệt?", "5AM Eye-Conic Ha Noi" hứa hẹn mang đến cho các bạn trẻ một buổi sáng đáng nhớ, nơi ánh sáng đầu ngày hòa quyện với âm nhạc, với lịch sử và cả bản sắc dân tộc. Thông qua 5AM, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò kết nối văn hóa và sáng tạo trong hành trình phát triển bền vững của Hãng. Từ không gian nghệ thuật đến trải nghiệm đời sống, mỗi hoạt động đều hướng tới lan tỏa hình ảnh Việt Nam trẻ trung, cởi mở, sẵn sàng vươn tầm trong kỷ nguyên hội nhập.

5AM là sự kiện âm nhạc đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera. Sau thành công tại TP HCM và Đà Lạt, 5AM mùa 3 đến với Hà Nội, đánh thức thủ đô ngàn năm văn hiến bằng âm nhạc, thể thao và văn hoá với chủ đề Eye-Conic Hà Nội.

Không chỉ có sự kiện âm nhạc, 5AM mùa 3 khởi động với Đường Chạy 5AM, khơi dậy năng lượng mới, hình thành thói quen lành mạnh, cùng hoạt động Cuộc Đua Di Sản tích cực truyền cảm hứng để giới trẻ thêm hiểu, thêm yêu đất nước qua trải nghiệm những địa điểm đặc trưng của Hà Nội.

Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ & đối tác đã đồng hành cùng sự kiện 5AM Eye-Conic Hà Nội:

Nhà tài trợ Vàng: Saigontourist Group & Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Nhà tài trợ Bạc: Honda Việt Nam

Đối tác Sống Khỏe: AIA Vitality, Melia Hotels & Resorts

Đối tác Đồng Hành: BIODERMA

Đối tác Nước Khoáng Thiên nhiên: La Vie

Nền tảng Bán vé: CTicket

Đối tác Di chuyển: BE Group

Khám phá quyền lợi hạng vé 5AM: Trải nghiệm đa sắc cùng Vietnam Airlines - Ảnh 4.


Tin liên quan

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"

(NLĐO)- Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) - Top 5 thế giới cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

(NLĐO)- Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng Lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group.

Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu đất nước

(NLĐO)- Không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Vietnam Airlines, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.

Vietnam Airlines SpaceSpeakers Chạm Thu Hà Nội 5AM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo