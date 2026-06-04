Một bạn đọc 26 tuổi ở Đồng Nai hỏi: Tôi chuẩn bị kết hôn và nghe bạn bè cảnh báo không nên quan hệ dồn dập vì có thể "yếu đi, không hồi phục". Vậy vợ chồng mới cưới quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?

Nhiều cặp đôi trẻ trước khi bước vào hôn nhân thường băn khoăn về tần suất quan hệ tình dục sao cho "đúng và đủ", tránh ảnh hưởng sức khỏe.

TS-BSK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, trả lời: Hiện không có một con số cố định áp dụng cho tất cả các cặp đôi. Tần suất quan hệ phụ thuộc vào thể trạng, nhu cầu sinh lý, mức độ gắn kết tình cảm và sự thoải mái của mỗi người.

Điều quan trọng không phải "quan hệ bao nhiêu lần" mà là sau mỗi lần gần gũi, cả hai có cảm thấy dễ chịu, không đau, không mệt kéo dài và không chịu áp lực hay không.

Tần suất quan hệ phụ thuộc vào thể trạng, nhu cầu, mức độ gắn kết tình cảm và sự thoải mái của mỗi người.

Một nghiên cứu của Muise, Schimmack và Impett (2016) công bố trên Social Psychological and Personality Science, khảo sát hơn 30.000 người cho thấy đời sống tình dục có liên quan đến mức độ hạnh phúc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, lợi ích này không tăng thêm đáng kể khi tần suất vượt khoảng 1 lần/tuần.

Trong giai đoạn mới cưới, cảm xúc hưng phấn thường khiến nhu cầu gần gũi tăng lên. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần thời gian hồi phục, đặc biệt khi có sự khác biệt về thể trạng giữa các cá nhân. Với nhiều cặp đôi khỏe mạnh, tần suất tham khảo có thể dao động khoảng 1–3 lần/tuần. Dù vậy, đây không phải "chuẩn bắt buộc" hay tiêu chí đánh giá phong độ. Ít hơn nhưng thoải mái hoặc nhiều hơn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe đều có thể là bình thường.

Các dấu hiệu cho thấy tần suất đang vượt quá khả năng chịu đựng gồm: Mệt mỏi kéo dài, đau rát vùng sinh dục, rối loạn tiểu tiện, giảm ham muốn, rối loạn cương lặp lại hoặc cảm giác né tránh, miễn cưỡng khi gần gũi.

Ngoài yếu tố sinh lý, lưu ý vai trò quan trọng của giao tiếp giữa các cặp đôi. Việc trao đổi thẳng thắn về nhu cầu và cảm xúc giúp duy trì sự hài hòa trong đời sống vợ chồng, thay vì tạo áp lực "đếm số lần".

Quan niệm "tốt mái hại trống" không có cơ sở khoa học nếu quan hệ diễn ra điều độ, phù hợp thể trạng và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Ngược lại, stress, thiếu ngủ và áp lực tâm lý mới là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe sinh lý. Do đó, với các cặp đôi mới cưới, điều quan trọng nhất không nằm ở tần suất mà là sự đồng thuận, thoải mái và gắn kết cảm xúc giữa hai người.