Sức khỏe

Người đàn ông gần 70 tuổi mắc sùi mào gà sau quan hệ không an toàn

Mậu Tráng - D.Thu

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng hậu môn lan rộng, sau thời gian tự điều trị tại nhà không hiệu quả.

Nam bệnh nhân gần 70 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) do xuất hiện các nốt u nhú vùng rìa hậu môn kéo dài khoảng 2 tháng. Trước đó, ông có quan hệ tình dục không an toàn khoảng 1 tháng trước khi phát hiện triệu chứng.

Người đàn ông gần 70 tuổi mắc sùi mào gà sau quan hệ không an toàn - Ảnh 1.

Hình ảnh tổn thương do mắc sùi mào gà. Ảnh minh hoạ

Theo bệnh nhân, ban đầu các nốt nhỏ gây ngứa nhẹ nên tự mua thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, sau một thời gian, tổn thương không thuyên giảm mà lan rộng quanh hậu môn, khiến ông lo lắng và đến viện.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Tâm, Khoa Laser và Săn sóc da, cho biết qua thăm khám ghi nhận nhiều tổn thương dạng u nhú quanh rìa và lỗ hậu môn, điển hình của sùi mào gà. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng laser CO2 để loại bỏ tổn thương.

Sau 3 ngày điều trị, vùng da tổn thương khô sạch, không còn rỉ dịch hay chảy máu. Người bệnh được hướng dẫn tái khám định kỳ nhằm theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, việc tự ý sử dụng thuốc bôi, đặc biệt các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa corticoid, có thể làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus HPV phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, ở người lớn tuổi, hệ miễn dịch suy giảm khiến bệnh dễ tiến triển và lan rộng.

Các chuyên gia cảnh báo, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan hoặc e ngại đi khám khi tổn thương còn nhẹ, dẫn đến bệnh kéo dài, khó điều trị và tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục hoặc hậu môn như u nhú, sần sùi, ngứa, chảy máu…, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách giúp nâng cao hiệu quả và hạn chế lây lan.

Thiếu nữ gần 18 tuổi mắc sùi mào gà, bác sĩ cảnh báo xu hướng nguy hiểm

(NLĐO) - Thiếu nữ gần 18 tuổi xuất hiện tổn thương vùng kín và được chẩn đoán mắc sùi mào gà. Bác sĩ cảnh báo nhiều người trẻ cũng gặp tình trạng tương tự.

Bị ghẻ ở "của quý" nhưng phòng khám tư lại đốt để trị sùi mào gà

(NLĐO) - Nam bệnh nhân 42 tuổi bị ghẻ ở dương vật nhưng lại được chẩn đoán nhầm là sùi mào gà khiến việc điều trị tổn thương không hiệu quả

Thanh niên 30 tuổi mắc sùi mào gà sau cuộc "yêu" bị rách bao cao su

(NLĐO) - Nam thanh niên 30 tuổi bị mắc sùi mào gà sau lần quan hệ tình dục nhưng bị rách bao cao su. Trước khi nhập viện điều trị, anh này đã đốt vết sùi 15 lần ở phòng khám.

