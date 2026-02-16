HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyện chưa kể của các doanh nghiệp bảo hiểm giữa tâm bão năm Ất Tỵ 2025

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Năm Ất Tỵ 2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão và đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Chỉ trong chưa đầy một tháng, ba cơn bão lớn gồm bão số 9 (Ragasa) ngày 25-9, bão số 10 (Bualoi) ngày 29-9 và bão số 11 (Matmo) ngày 6-10 đã dồn dập đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các cơn bão đều có cường độ mạnh, đường đi phức tạp, kéo theo mưa lớn kéo dài.

Hậu quả để lại là hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, tốc mái hoặc sập đổ; nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi bị cuốn trôi; hệ thống giao thông, cầu cống, thủy lợi hư hỏng nghiêm trọng. Sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tại nhiều địa phương gần như tê liệt. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã bước vào một cuộc chạy đua thầm lặng, với mục tiêu sớm nhất có thể hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại.

Doanh nghiệp Bảo hiểm vượt bão lũ 2025: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân - Ảnh 1.

Ô tô bị ngập do mưa bão

Ngay khi bão đổ bộ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt kích hoạt cơ chế bồi thường khẩn cấp. Doanh nghiệp huy động lực lượng giám định đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng đánh giá tổn thất. Tổng giá trị bồi thường lên tới khoảng 200 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Song song đó, Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ) còn ủng hộ hơn 4 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết thời điểm đó doanh nghiệp đã ưu tiên tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục, nhằm giúp khách hàng sớm ổn định tài chính, khôi phục hoạt động. Các đơn vị thành viên duy trì trực 24/7, chủ động rà soát và tiếp cận khách hàng ngay tại vùng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tiếp nhận hơn 120 vụ thông báo tổn thất sau bão số 12 (Fengshen), trong đó có 82 vụ liên quan đến xe cơ giới, với tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 11 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ BSH Đà Nẵng, kể khi đó nước ngập kéo dài khiến hệ thống điện – điện tử trên nhiều xe đời mới hư hỏng nặng, buộc phải thay mới các linh kiện đắt tiền như bo mạch, cảm biến, camera hay radar. Có trường hợp xe Mercedes C300 AMG bị thiệt hại lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 11, văn phòng BSH Việt Bắc cũng bị ngập nước, mất điện. Đội ngũ giám định đã biến xe chuyên dụng thành "văn phòng di động" để tiếp nhận hồ sơ. Anh Phạm Tuấn Khương, giám đốc BSH Việt Bắc, cho biết dù bản thân và nhân viên đều chịu ảnh hưởng bởi lũ, mọi người vẫn cố gắng tiếp cận khách hàng sớm nhất có thể.

Nhiều giám định viên thậm chí phải lội nước, đi bộ vào các khu vực bị cô lập. Ông Phạm Ngọc Quân, Phó Tổng giám đốc BSH, cho biết trong những ngày cao điểm, nhân sự giám định làm việc tới khuya, bữa ăn chỉ vội vàng bằng ổ bánh mì giữa mưa gió. "Mỗi chuyến đi hiện trường không chỉ là công việc, mà còn là sự đồng hành để khách hàng không cảm thấy đơn độc" - ông Quân nói.

Doanh nghiệp Bảo hiểm vượt bão lũ 2025: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân - Ảnh 4.

Thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra

Tương tự, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng chủ động phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tiếp cận hiện trường ngay cả khi nước chưa rút. Doanh nghiệp bố trí phương tiện chuyên dụng, kể cả thuyền cứu hộ, để hỗ trợ di chuyển và trao hàng trăm suất quà cứu trợ cho người dân vùng ngập.

Với Bảo hiểm PVI, kế hoạch phản ứng nhanh được kích hoạt từ khi bão còn ngoài khơi. Quy trình bồi thường khẩn cấp giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30%-40%, có khâu giảm tới 80%-90%. Doanh nghiệp chủ động tạm ứng bồi thường và linh hoạt điều chỉnh hồ sơ nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh.

Trong khi đó, Tập đoàn Bảo hiểm DBV cũng đối mặt thách thức lớn khi nhiều xe bị ngập sâu trong tầng hầm chung cư. Doanh nghiệp phối hợp ban quản lý tòa nhà triển khai máy bơm công suất lớn hút nước, đồng thời điều động giám định viên từ địa bàn lân cận và kết nối hơn 1.000 garage liên kết để sửa chữa khẩn cấp.

Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, Prudential Việt Nam ghi nhận ba trường hợp khách hàng gặp rủi ro do bão lũ. Các hồ sơ được hoàn tất chỉ trong vòng 4-8 giờ, với tổng số tiền chi trả gần 1 tỉ đồng. Doanh nghiệp đồng thời trao 1 tỉ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Có thể nói phía sau những con số bồi thường hàng trăm tỉ đồng là nỗ lực thầm lặng của đội ngũ giám định viên – những "lực lượng ứng cứu" đặc biệt của ngành bảo hiểm. Họ không chỉ đảm bảo tính chính xác, minh bạch của hồ sơ, mà còn trực tiếp đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp giữa tâm lũ, góp phần giúp cộng đồng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tin liên quan

Techcom Life tiên phong ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm khách hàng bảo hiểm

Techcom Life tiên phong ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm khách hàng bảo hiểm

Lấy khách hàng làm trung tâm, Techcom Life đẩy mạnh cá nhân hóa bảo hiểm dựa trên công nghệ, mang đến trải nghiệm liền mạch và thiết thực hơn.

Công bố 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO) - Theo Quyết định 107 của Bộ Nội vụ, 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng, nhiều thủ tục cũ bị bãi bỏ

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, mang đến cho các thành viên trong gia đình giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước rủi ro sức khỏe

mưa lớn kéo dài doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo