Chỉ trong chưa đầy một tháng, ba cơn bão lớn gồm bão số 9 (Ragasa) ngày 25-9, bão số 10 (Bualoi) ngày 29-9 và bão số 11 (Matmo) ngày 6-10 đã dồn dập đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các cơn bão đều có cường độ mạnh, đường đi phức tạp, kéo theo mưa lớn kéo dài.

Hậu quả để lại là hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, tốc mái hoặc sập đổ; nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi bị cuốn trôi; hệ thống giao thông, cầu cống, thủy lợi hư hỏng nghiêm trọng. Sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tại nhiều địa phương gần như tê liệt. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã bước vào một cuộc chạy đua thầm lặng, với mục tiêu sớm nhất có thể hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại.

Ô tô bị ngập do mưa bão

Ngay khi bão đổ bộ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt kích hoạt cơ chế bồi thường khẩn cấp. Doanh nghiệp huy động lực lượng giám định đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng đánh giá tổn thất. Tổng giá trị bồi thường lên tới khoảng 200 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Song song đó, Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ) còn ủng hộ hơn 4 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết thời điểm đó doanh nghiệp đã ưu tiên tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục, nhằm giúp khách hàng sớm ổn định tài chính, khôi phục hoạt động. Các đơn vị thành viên duy trì trực 24/7, chủ động rà soát và tiếp cận khách hàng ngay tại vùng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tiếp nhận hơn 120 vụ thông báo tổn thất sau bão số 12 (Fengshen), trong đó có 82 vụ liên quan đến xe cơ giới, với tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 11 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ BSH Đà Nẵng, kể khi đó nước ngập kéo dài khiến hệ thống điện – điện tử trên nhiều xe đời mới hư hỏng nặng, buộc phải thay mới các linh kiện đắt tiền như bo mạch, cảm biến, camera hay radar. Có trường hợp xe Mercedes C300 AMG bị thiệt hại lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 11, văn phòng BSH Việt Bắc cũng bị ngập nước, mất điện. Đội ngũ giám định đã biến xe chuyên dụng thành "văn phòng di động" để tiếp nhận hồ sơ. Anh Phạm Tuấn Khương, giám đốc BSH Việt Bắc, cho biết dù bản thân và nhân viên đều chịu ảnh hưởng bởi lũ, mọi người vẫn cố gắng tiếp cận khách hàng sớm nhất có thể.

Nhiều giám định viên thậm chí phải lội nước, đi bộ vào các khu vực bị cô lập. Ông Phạm Ngọc Quân, Phó Tổng giám đốc BSH, cho biết trong những ngày cao điểm, nhân sự giám định làm việc tới khuya, bữa ăn chỉ vội vàng bằng ổ bánh mì giữa mưa gió. "Mỗi chuyến đi hiện trường không chỉ là công việc, mà còn là sự đồng hành để khách hàng không cảm thấy đơn độc" - ông Quân nói.

Thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra

Tương tự, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng chủ động phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tiếp cận hiện trường ngay cả khi nước chưa rút. Doanh nghiệp bố trí phương tiện chuyên dụng, kể cả thuyền cứu hộ, để hỗ trợ di chuyển và trao hàng trăm suất quà cứu trợ cho người dân vùng ngập.

Với Bảo hiểm PVI, kế hoạch phản ứng nhanh được kích hoạt từ khi bão còn ngoài khơi. Quy trình bồi thường khẩn cấp giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30%-40%, có khâu giảm tới 80%-90%. Doanh nghiệp chủ động tạm ứng bồi thường và linh hoạt điều chỉnh hồ sơ nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh.

Trong khi đó, Tập đoàn Bảo hiểm DBV cũng đối mặt thách thức lớn khi nhiều xe bị ngập sâu trong tầng hầm chung cư. Doanh nghiệp phối hợp ban quản lý tòa nhà triển khai máy bơm công suất lớn hút nước, đồng thời điều động giám định viên từ địa bàn lân cận và kết nối hơn 1.000 garage liên kết để sửa chữa khẩn cấp.

Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, Prudential Việt Nam ghi nhận ba trường hợp khách hàng gặp rủi ro do bão lũ. Các hồ sơ được hoàn tất chỉ trong vòng 4-8 giờ, với tổng số tiền chi trả gần 1 tỉ đồng. Doanh nghiệp đồng thời trao 1 tỉ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Có thể nói phía sau những con số bồi thường hàng trăm tỉ đồng là nỗ lực thầm lặng của đội ngũ giám định viên – những "lực lượng ứng cứu" đặc biệt của ngành bảo hiểm. Họ không chỉ đảm bảo tính chính xác, minh bạch của hồ sơ, mà còn trực tiếp đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp giữa tâm lũ, góp phần giúp cộng đồng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.