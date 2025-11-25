Lữ đoàn 957 xuyên đêm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị ngập sâu, sạt lở cục bộ.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân) tăng cường lực lượng, phương tiện, làm việc xuyên đêm để hỗ trợ chính quyền và nhân dân các xã Diên Khánh, Diên Phước, Suối Dầu, Cam Lâm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 957 dọn dẹp bùn đất tại các trường học ở xã Diên Khánh

Lữ đoàn 957 huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ với gần 4.000 ngày công để giúp người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngay từ rạng sáng đến tận đêm khuya, các tổ công tác của Lữ đoàn 957 được phân chia về từng khu vực xung yếu, tập trung dọn bùn đất tại trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, các tuyến đường liên thôn, giúp địa phương sớm ổn định hoạt động trở lại.

Nhiều điểm trường bị ngập sâu, bùn non đóng dày hơn 20–30 cm đã được lực lượng hải quân phối hợp học sinh, giáo viên và đoàn thể địa phương thu gom, san gạt sạch sẽ trong thời gian ngắn.

Lữu đoàn 957 sơ tán người dân xã Diên Khánh đến nơi an toàn

Các chiến sĩ Lữ đoàn 957 xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ thôn Tân Sương 2, xã Suối Dầu

Cứu giúp dân ở phường Tây Nha Trang, một trong những địa phương ngập nặng của tỉnh Khánh Hòa

Song song với công tác khắc phục lũ, Lữ đoàn 957 cũng đang hỗ trợ các địa phương gia cố nhà cửa, di chuyển vật dụng, chằng buộc công trình công cộng để phòng tránh bão số 15 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa trong vài ngày tới.

Những ngày gần đây, nhiều đoàn thiện nguyện đã tìm đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường sá còn ngập, trơn trượt, các điểm dân cư bị chia cắt khiến phương tiện dân sự khó tiếp cận. Nắm rõ địa hình và có phương tiện chuyên dụng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 đã tổ chức đưa hàng cứu trợ đến tận từng hộ bị cô lập, bảo đảm tất cả phần quà đều tới đúng người, đúng nhu cầu.

Các nữ chiến sĩ Lữ đoàn 957 chuẩn bị bánh mì, thực phẩm hỗ trợ người dân

Mng quà đến giúp đỡ nhân dân vùng lũ tại xã Suối Dầu

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, trao quà, thăm động viên cán bộ, chiến sĩ tại Suối Dầu

Hàng hóa, thực phẩm cứu trợ được Lữ đoàn 957 kịp thời trao cho nhân dân các xã ở Khánh Hòa

Đại tá Tiên Quang Sự (giữa), Chính ủy, cùng cán bộ Lữ đoàn 957, mang nước, bánh mì đến những hộ dân gặp khó khăn



Tính đến sáng 25-11: Lữ đoàn 957 đã triển khai hơn 400 cán bộ, chiến sĩ với gần 4.000 ngày công; 12 ô tô chuyên dụng, 300 áo phao, 100 phao tròn và nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ; di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ, di chuyển 2 thi thể đến Trung tâm y tế khu vực Diên Khánh. Bên cạnh đó, tổ chức dọn dẹp vệ sinh 4 trụ sở UBND xã/phường, 10 trường học, 4 trạm y tế, gần 5 km đường liên thôn, đắp gần 300 m đê chống tràn; hỗ trợ 600 suất cơm, 2.487 suất quà, 210 bình nước lọc, 900 bộ quần áo mới,870 kg quần áo cũ, với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng. Lữ đoàn 957 còn phối hợp với các cơ quam, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 270 suất quà (mỗi suất gồm 1.000.000đ tiền mặt và 10 kg gạo cùng quần áo) cho người dân xã Diên Khánh, Diên Diền và Nha Trang, tổng trị giá 340 triệu đồng.











