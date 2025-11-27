Vì sao người Huế đựng hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt Đắk Lắk trong thùng nhựa?

Ngày 27-11, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng SOS75- Đội xe 0 đồng Huế, cho biết đội tiếp tục đem hàng cứu trợ đến thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây, Đắk Lắk) để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.

Những thùng hình tròn đựng hàng cứu trợ được đậy nắp, dán băng keo cẩn thận

Sau lời kêu gọi cộng đồng, đội đã thực hiện 2 chuyến hàng cứu trợ với tổng cộng hơn 300 tấn nhu yếu phẩm, trao quà tại 20 điểm thuộc 9 xã của tỉnh Đắk Lắk.

Hàng trăm thùng nhựa đựng hàng cứu trợ được nhóm thiện nguyện SOS75- Đội xe 0 đồng Huế chuẩn bị sẵn sàng trước khi lên đường vào với bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Mỗi phần quà bao gồm gạo, mì tôm, đèn pin, thuốc tây, nhu yếu phẩm… được đựng trong thùng nhựa tròn, có nắp đậy với tổng trọng lượng hàng khoảng 20 kg.

Nhiều người dân ở vùng lũ khá bất ngờ khi nhận được phần quà đựng trong thùng nhựa, nắp đậy kỹ, bên ngoài dán chặt băng keo.

SOS75- Đội xe 0 đồng Huế trao quà tại vùng lũ Đắk Lắk.

"Xin cám ơn những tấm lòng thiện nguyện cả nước hướng về quê hương em. Lần đầu tiên em nhận được một phần quà ý nghĩa, ấm áp và đầy đủ đến vậy" - một tài khoản Facebook Hoàng Tố Nhiên viết, đăng kèm hình ảnh là phần quà xô nhựa, bên trong chứa hàng cứu trợ nhu yếu phẩm.

Một người dân ở Đắk Lắk viết cảm xúc của mình lên Facebook sau khi nhận được hàng cứu trợ từ Huế.

Anh Hoàng cho biết SOS75- Đội xe 0 đồng Huế dùng thùng nhựa vì đội tính tới việc ở vùng lũ lụt sợ bà con không có nơi để đựng gạo, nhu yếu phẩm. Sau lũ nhiều bà con lại bị trôi mất hết của cải và vật dụng nên thùng nhựa loại 90 lít có ý nghĩa giúp họ chứa nước sạch để nấu ăn, sinh hoạt.

Những thùng nhựa cỡ lớn để đựng hàng cứu trợ

Đây là những phần quà do SOS75- Đội xe 0 đồng Huế đứng ra vận động người dân Huế quyên góp trong nhiều ngày qua tại địa chỉ 13 Dương Văn An, TP Huế. Những món hàng này là do bà con ở Huế vừa nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm sau 4 cơn lũ nhưng chưa kịp dùng.

Nhà nào dùng hết thì tức tốc mua thêm thùng mì, bao gạo góp sức chia sẻ khó khăn cùng người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ ở Nam Trung bộ vì thấy "đồng bào trong đó khổ hơn mình".

Người dân ở Huế mang những món hàng đến nhờ nhóm thiện nguyện SOS75- Đội xe 0 đồng Huế chuyển đi hỗ trợ bà con vùng lũ.

Dù Huế là nơi vừa trải qua 4 trận lũ lịch sử vào cuối tháng 10 kéo dài đến đầu tháng 11, gây thiệt hại lớn nhưng trong những ngày qua, hàng chục điểm tập kết hàng cứu trợ đồng bào Nam Trung bộ được thiết lập bởi người dân, các tổ chức, trường học, hội doanh nghiệp trẻ, chính quyền địa phương….