Chuyện chưa kể: Khi phi công "vừa là tiếp viên, vừa lái máy bay"

(NLĐO)- Nhấn mạnh an toàn bay là một phần quan trọng trong ngành hàng không, do đó, để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, các Trung tâm, cơ sở đào tạo và hãng hàng không đều có các quy trình bồi dưỡng và huấn luyện được tiến hành một cách cẩn thận và chi tiết nhất.