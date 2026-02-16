Chuyện chưa kể về 3 chị em nhà vô địch

Trên bục trao thưởng, 3 cô gái trẻ đứng ở 3 hạng cân khác nhau, nhưng cùng chung một gia đình, một hành trình. Đó là 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh, đã cùng nhau giành huy chương vàng, viết nên một khoảnh khắc hiếm có của thể thao Việt Nam.

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, nơi thành tích được tính bằng từng giây, từng điểm số, câu chuyện gia đình như thế gần như không tồn tại. Vậy nhưng vật Việt Nam lại chứng kiến kỳ tích "vô tiền khoáng hậu", nơi mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ trên thảm đấu để mang về vinh quang cho 3 chị em tuyển thủ họ Nguyễn.

3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng giành HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: Ngọc Linh)

Chị cả Mỹ Hạnh mở đầu cho ngày thi đấu "vàng" khi kinh nghiệm, bản lĩnh và sự điềm tĩnh giúp cô vượt qua các đối thủ nặng ký để giành HCV hạng 62 kg. Mỹ Trang nối tiếp bằng một trận chung kết căng thẳng, nơi cô chiến thắng bằng sự bền bỉ và lì lợm quen thuộc hạng 58 kg. Cô út Mỹ Linh khiến cả nhà thi đấu như vỡ òa với chiến thắng trong trận chung kết hạng 53 kg.

Ba tấm HCV trong cùng một ngày. Ba nụ cười rạng rỡ. Ba cái ôm chặt giữa các chị em ngay trên thảm đấu, khoảnh khắc khiến giới truyền thông khu vực phải thừa nhận đây là hình ảnh đẹp bậc nhất của SEA Games 33.

Sau lễ trao thưởng, trong những cuộc trả lời ngắn với báo chí, cả 3 chị em đều nhắc đến gia đình. Họ nói về quê hương, về những ngày tập luyện xa nhà, và đặc biệt là về cha - người luôn âm thầm đứng phía sau con đường thể thao của các con.

Ít người biết rằng trong suốt thời gian SEA Games diễn ra, ông Nguyễn Đăng Sơn - người cha ở quê nhà đang chống chọi với bệnh tật. Ông không thể sang Thái Lan, không thể trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của các con nhưng từng trận đấu, từng kết quả đều được gia đình báo tin.

Những tấm HCV ấy, với ông, là niềm an ủi lớn lao, là thành quả của cả một đời âm thầm hy sinh, để rồi chỉ vài ngày sau khi niềm vui còn chưa lắng xuống, ông lặng lẽ ra đi.

Không có những dòng chia sẻ dài. Chỉ là vài lời tiễn biệt ngắn ngủi, nghẹn ngào trên trang cá nhân của người chị cả. Nhưng chừng đó cũng đủ để người hâm mộ hiểu rằng phía sau những tấm HCV lấp lánh là một khoảng lặng sâu thẳm, nơi không còn tiếng reo hò, không còn ánh đèn sàn đấu.

Ba chị em trở về quê nhà, gác lại những lời chúc mừng, những cuộc hẹn ăn mừng chiến thắng. Những tấm huy chương được đặt sang một bên. Trước mắt họ lúc ấy, không còn là vinh quang thể thao, mà là sự mất mát không gì bù đắp được của một gia đình.

Với thể thao Việt Nam, 3 tấm HCV ấy là một kỳ tích hiếm có, là minh chứng cho chất lượng đào tạo và chiều sâu lực lượng. Với 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh, chiến thắng còn mang ý nghĩa khác: Là lời tri ân thầm lặng dành cho người cha yêu quý của mình - điểm tựa vững chắc nhất trong hành trình của các con.