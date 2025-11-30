Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới

Sáng 30-11, hơn 60.000 học sinh tại TP HCM đã đồng loạt tham gia màn đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và tại 150 điểm trường, hướng đến xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới.

Từ 6 giờ, hơn 5.000 học sinh của 15 trường có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, hòa nhịp cùng 55.000 học sinh đang đồng diễn trực tuyến tại các điểm trường. Sự kiện nhằm xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới".

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam

Hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp Liên đoàn Vovinam Việt Nam và nhãn hàng Nestlé Milo tổ chức.

Vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được lựa chọn làm nội dung đồng diễn vì phù hợp với thể trạng học sinh và mang những giá trị cốt lõi của Việt Võ Đạo: thượng võ, bản sắc dân tộc, tinh thần kỷ luật và lòng tự hào Việt Nam.

Thông qua tập luyện Vovinam, học sinh được rèn luyện sức khỏe, sự tự tin, ý chí, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật - những yếu tố quan trọng để hình thành thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng cho tương lai.

Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần khẳng định nỗ lực của giáo dục TP HCM trong hành trình đổi mới 50 năm qua, thúc đẩy thể thao học đường và lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống đẹp đến học sinh TP HCM.