Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới

Tin-ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Vovinam - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được chọn làm nội dung đồng diễn võ nhạc với hơn 60.000 học sinh TP HCM

Sáng 30-11, hơn 60.000 học sinh tại TP HCM đã đồng loạt tham gia màn đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và tại 150 điểm trường, hướng đến xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 1.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 2.

Từ 6 giờ, hơn 5.000 học sinh của 15 trường có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, hòa nhịp cùng 55.000 học sinh đang đồng diễn trực tuyến tại các điểm trường. Sự kiện nhằm xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới".

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 3.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 4.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 5.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam

Hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp Liên đoàn Vovinam Việt Nam và nhãn hàng Nestlé Milo tổ chức.

Vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được lựa chọn làm nội dung đồng diễn vì phù hợp với thể trạng học sinh và mang những giá trị cốt lõi của Việt Võ Đạo: thượng võ, bản sắc dân tộc, tinh thần kỷ luật và lòng tự hào Việt Nam.

Thông qua tập luyện Vovinam, học sinh được rèn luyện sức khỏe, sự tự tin, ý chí, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật - những yếu tố quan trọng để hình thành thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng cho tương lai.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 6.

Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 7.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần khẳng định nỗ lực của giáo dục TP HCM trong hành trình đổi mới 50 năm qua, thúc đẩy thể thao học đường và lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống đẹp đến học sinh TP HCM.

Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới - Ảnh 8.

Tin liên quan

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

(NLĐO) - Giải Vovinam sinh viên toàn quốc 2025 với quy mô hơn 500 VĐV đã khởi tranh từ ngày hôm nay, 19-10.

Võ nhạc Vovinam gây ấn tượng tại Giải thể thao học sinh toàn quốc 2025

(NLĐO) - Võ nhạc Vovinam tạo ấn tượng đặc biệt ở lần đầu tiên được đưa vào thi đấu trong khuôn khổ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 tại Huế

TP HCM tập huấn võ tự vệ và võ nhạc Vovinam cho 650 giáo viên tiểu học

(NLĐO) - Sáng 17-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP HCM tổ chức lớp tập huấn võ tự vệ và võ nhạc Vovinam cho giáo viên giáo dục thể chất các trường tiểu học trong địa bàn với 650 giáo viên tham dự.

xác lập kỷ lục văn hóa phi vật thể vovinam thể thao học đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo