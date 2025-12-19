SEA Games 33: 3 chị em đô vật nhà họ Nguyễn làm nên kỳ tích

Những khoảnh khắc đặc biệt tại SEA Games 33 đã diễn ra ngày 18-12, khi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh lần lượt bước lên sàn đấu và cùng giành HCV cho thể thao Việt Nam.

Lúc 12 giờ 19 phút, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khép lại trận chung kết hạng 62 kg nữ bằng chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV đầu tiên. Không lâu sau đó, cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh xuất sắc đăng quang hạng 53 kg trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, để rồi Nguyễn Thị Mỹ Trang hoàn tất "cú hat-trick vàng" khi giành ngôi vô địch hạng 57 kg nữ.

Ba chị em, 3 chiến thắng cao nhất để 3 lần Quốc ca Việt Nam vang lên tại điểm thi đấu Pacific Park ở Sriracha Chonburi - Thái Lan. Tất cả tạo nên dấu mốc hiếm có không chỉ của làng vật mà còn của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Ba chị em đô vật nhà họ Nguyễn lập kỳ tích tại SEA Games 33. (Ảnh: HÒA ANH)

Gia đình nhà họ Nguyễn tại TP Huế này có 7 anh chị em thì tới 5 người theo nghiệp đấu vật. Trong đó, chị cả Mỹ Hạnh (SN 1997) là người mở đường cho các em với hành trình bền bỉ suốt nhiều năm qua. SEA Games 33 đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Mỹ Hạnh góp mặt tại đại hội thể thao khu vực, cũng là lần thứ 4 cô bước lên bục cao nhất. Năm 2023, Mỹ Hạnh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc với 3 lần vô địch SEA Games 30, 31 và 32, tạo tiền đề để cô thăng hoa trên đất Thái Lan lần này.

Với Mỹ Trang (SN 2001), SEA Games 33 là lần thứ 3 liên tiếp cô khoác áo đội tuyển quốc gia. Hai kỳ đại hội trước, Mỹ Trang luôn thi đấu bên cạnh chị gái và đều giành HCV. Riêng tại SEA Games 32, cô từng gây ấn tượng mạnh khi chỉ mất 22 giây để thắng áp đảo đối thủ chủ nhà trong trận chung kết.

Khác với hai chị, năm nay, Mỹ Linh (SN 2003) lần đầu dự SEA Games nhưng không hề tỏ ra non nớt. Trái lại, cô đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh để giành HCV ngay lần ra mắt tại Thái Lan, hoàn thiện câu chuyện đẹp của gia đình đô vật xứ Huế.