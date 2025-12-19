HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

SEA Games 33: 3 chị em đô vật nhà họ Nguyễn làm nên kỳ tích

Đông Linh

Lúc 12 giờ 19 phút, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khép lại trận chung kết hạng 62 kg nữ bằng chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV đầu tiên.

Những khoảnh khắc đặc biệt tại SEA Games 33 đã diễn ra ngày 18-12, khi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh lần lượt bước lên sàn đấu và cùng giành HCV cho thể thao Việt Nam.

Lúc 12 giờ 19 phút, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khép lại trận chung kết hạng 62 kg nữ bằng chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV đầu tiên. Không lâu sau đó, cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh xuất sắc đăng quang hạng 53 kg trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, để rồi Nguyễn Thị Mỹ Trang hoàn tất "cú hat-trick vàng" khi giành ngôi vô địch hạng 57 kg nữ.

Ba chị em, 3 chiến thắng cao nhất để 3 lần Quốc ca Việt Nam vang lên tại điểm thi đấu Pacific Park ở Sriracha Chonburi - Thái Lan. Tất cả tạo nên dấu mốc hiếm có không chỉ của làng vật mà còn của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

3 chị em đô vật nhà họ Nguyễn làm nên kỳ tích - Ảnh 1.

Ba chị em đô vật nhà họ Nguyễn lập kỳ tích tại SEA Games 33. (Ảnh: HÒA ANH)

Gia đình nhà họ Nguyễn tại TP Huế này có 7 anh chị em thì tới 5 người theo nghiệp đấu vật. Trong đó, chị cả Mỹ Hạnh (SN 1997) là người mở đường cho các em với hành trình bền bỉ suốt nhiều năm qua. SEA Games 33 đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Mỹ Hạnh góp mặt tại đại hội thể thao khu vực, cũng là lần thứ 4 cô bước lên bục cao nhất. Năm 2023, Mỹ Hạnh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc với 3 lần vô địch SEA Games 30, 31 và 32, tạo tiền đề để cô thăng hoa trên đất Thái Lan lần này.

TIN LIÊN QUAN

Với Mỹ Trang (SN 2001), SEA Games 33 là lần thứ 3 liên tiếp cô khoác áo đội tuyển quốc gia. Hai kỳ đại hội trước, Mỹ Trang luôn thi đấu bên cạnh chị gái và đều giành HCV. Riêng tại SEA Games 32, cô từng gây ấn tượng mạnh khi chỉ mất 22 giây để thắng áp đảo đối thủ chủ nhà trong trận chung kết.

Khác với hai chị, năm nay, Mỹ Linh (SN 2003) lần đầu dự SEA Games nhưng không hề tỏ ra non nớt. Trái lại, cô đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh để giành HCV ngay lần ra mắt tại Thái Lan, hoàn thiện câu chuyện đẹp của gia đình đô vật xứ Huế.

Tin liên quan

Tấm HCV gây "sốc" làng bowling

Tấm HCV gây "sốc" làng bowling

Đánh bại đối thủ chủ nhà Napat Buspanikonkul với tỉ số 235-210 để giành HCV môn bowling, cậu học sinh trung học Trần Hoàng Khôi khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Tay chèo nữ 19 tuổi thành nhà vô địch SEA Games

( NLĐO) - Sáng 17-12, VĐV 19 tuổi Hồ Thị Duy (Bạc Liêu) đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 4 cho rowing Việt Nam, nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ SEA Games 33.

Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thùy Trang cùng tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 và mang về tấm HCV lịch sử của futsal nữ nước nhà tại SEA Games.

SEA Games 33 đô vật 3 chị em HCV thể thao Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo