Chuyển chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành: Sẽ có lộ trình

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn vừa kiến nghị phương án sẽ sớm chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Sân bay Long Thành đang được gấp rút thi công. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trao đổi với Báo Người Lao Động về việc này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết về lâu dài, Cục nhất trí cao phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về sân bay quốc tế Long Thành. Việc này nhằm bảo đảm thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực; đồng thời bảo đảm sân bay Long Thành trở thành Cảng hàng không trung chuyển của khu vực, có thể cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ này, phương án chuyển giao khai thác phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và khả thi, tạo được tính hấp dẫn, thuận tiện cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi hoạt động từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Quá trình xây dựng phải được nghiên cứu, tính toán một cách khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và bám sát thực tiễn để đưa ra phương án, lộ trình phù hợp nhất.

Cục đã yêu cầu đơn vị tư vấn cần đưa ra kịch bản chuyển tiếp và có lộ trình cụ thể dựa vào mức độ sẵn sàng, bao gồm các điều kiện cần và đủ (hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng dịch vụ tại sân bay Long Thành, hạ tầng kinh tế - xã hội - dịch vụ của khu vực phụ cận sân bay…), theo từng giai đoạn để bảo đảm tính khả thi về khai thác và tăng sức hấp dẫn, thuận tiện khi chuyển giao các chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành.

Cục Hàng không đề nghị ACV tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, rà soát đầy đủ các số liệu, yếu tố ảnh hưởng (việc hoàn thành đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, việc phát triển hệ thống đường bộ cao tốc trong khu vực, sự phát triển một số Cảng hàng không có tính chiến lược trên cả nước, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Đảng; các số liệu, dữ liệu về kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu, chính sách phát triển du lịch, vận tải, logistic, thương mại,...) để dự báo chính xác hơn tốc độ tăng trưởng hành khách, hàng hóa qua đường hàng không tại khu vực TP HCM.

Đồng thời, ACV và tư vấn cần phân tích thêm các ưu, nhược điểm của các phương án đề xuất. Đặc biệt, cần đánh giá tác động của phương án đề xuất đối với sân bay Tân Sơn Nhất, đối với kinh tế - xã hội của TP HCM, phương án khai thác tối ưu đối với sân bay Tân Sơn Nhất,…

Trước đó, Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành giao ACV chủ trì và là đầu mối xây dựng phương án khai thác cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. ACV tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hoàn thiện báo cáo về phương án phân chia khai thác, lộ trình chuyển giao khai thác, đề xuất cụ thể vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan (bao gồm cả tỉnh Đồng Nai, TP HCM) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Về phương án chuyển giao khai thác, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu ACV và đơn vị tư vấn báo cáo lại vào cuối tháng 8. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị liên quan và các chuyên gia sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán ưu nhược điểm của các phương án khai thác trước khi có đề xuất chính thức lên các cấp có thẩm quyền về lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành.

"Hiện nay, Cục Hàng không đang chờ ACV và đơn vị tư vấn có báo cáo bổ sung để làm căn cứ xem xét, đánh giá và lấy ý kiến để có phương án, lộ trình triển khai cụ thể phù hợp"- Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết.

Trước đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành, báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9 tới.

Theo thông báo ngày 12-8 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xác định ngày 19-12-2025 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục để khánh thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.