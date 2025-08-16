HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Đề xuất đáng chú ý của hãng hàng không

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Nên giữ lại chuyến bay quốc tế tới Đông Nam Á ở sân bay Tân Sơn Nhất vì là các tuyến bay ngắn, chủ yếu khách công vụ, khách du lịch ngắn ngày…

Đây là đề xuất của một hãng hàng không, khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, liên quan đến phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành – theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), mới đây. 

TIN LIÊN QUAN

Theo hãng hàng không này, dù sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào hoạt động từ năm 2026, vẫn có một số thách thức chính về kết nối giao thông đồng bộ từ sân bay Long Thành vào trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất chưa hoàn thiện. Quy hoạch đô thị và phát triển "thành phố sân bay" hiện chưa đáp ứng nhu cầu của hành khách và lực lượng lao động làm việc tại sân bay...

Tránh tốn quá nhiều thời gian đi từ sân bay Long Thành về trung tâm

Trong bối cảnh này, hãng hàng không kiến nghị phương án điều phối khai thác các hãng hàng không khai thác tại sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất là các hãng hàng không trong nước sẽ khai thác tại sân bay Long Thành các chuyến quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á; chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu tàu bay.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không trong nước tiếp tục khai thác chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và chuyến bay nội địa.

Riêng các hãng hàng không nước ngoài sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay tại sân bay Long Thành.

Chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Đề xuất đáng chú ý của hãng hàng không - Ảnh 2.

Một góc sân bay Long Thành đang được xây dựng. Ảnh: Lam Giang

"Lý do chọn giữ lại chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á ở tại Tân Sơn Nhất vì đây là các tuyến bay ngắn, khách hàng đa số là khách công vụ, khách du lịch ngắn ngày. Sẽ rất bất tiện cho khách nếu thời gian đi lại từ sân bay Long Thành về trung tâm chiếm quá nhiều. Khu vực Đông Nam Á đã triển khai ký kết hiệp định về bầu trời mở, các nước có quan hệ về ngoại giao, thương mại, du lịch chặt chẽ, tần suất khai thác cúa hãng Việt Nam tới các quốc gia này chiếm tỉ trọng cao" - đại diện hãng hàng không này phân tích.

Trong dài hạn, tùy thuộc vào tình hình sản lượng khách và khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP HCM, có thể xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Phương án này sẽ bảo đảm khai thác sân bay Long Thành theo đúng định hướng là trung tâm trung chuyển quan trọng; hài hoà hiệu quả cả 2 sân bay, lợi ích của các hãng hàng không của Việt Nam và bảo đảm cạnh tranh điểm đến cho Việt Nam và TP HCM.

Giải bài toán sân bay Long Thành: Ứng dụng công nghệ để giảm thời gian làm thủ tục, nhập cảnh

Dưới góc nhìn của hành khách và doanh nghiệp, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo, cho rằng nếu phải chuyển hết toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành khi các tuyến giao thông chưa sẵn sàng, trải nghiệm về Việt Nam của khách hàng quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Bởi khách phải làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, di chuyển khoảng 2-3 giờ về Tân Sơn Nhất, làm thủ tục lần nữa…

"Thời gian đầu sẽ gặp khó khăn trong khâu vận hành và ảnh hưởng tới hành khách, nhưng nếu khách hàng được thông báo rõ ràng, và thấy được nỗ lực của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong khả năng, tôi tin rằng trải nghiệm và cảm nhận của họ về Việt Nam sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn" – ông Nguyễn Bá Diệp nói. 

Để giải quyết việc này, cần triển khai ứng dụng công nghệ để khâu nhập cảnh đơn giản và nhanh chỉ mất khoảng 10-15 phút, có phân luồng riêng cho khách quốc tế và nội địa, không phải xếp hàng dài và mất 1-2 tiếng như hiện nay.

Tiếp đến, cần có tuyến giao thông ưu tiên cho khách du lịch để di chuyển nhanh vào nội địa: xe bus hay xe khách có biển ưu tiên theo tuyến riêng. Quan trọng không kém là hành khách cần được phục vụ ăn uống ngon, chi phí giá phù hợp tại sân bay quốc tế.

"Khách bay xuống nếu từ Mỹ hoặc châu Âu là mất khoảng 18-25 giờ bay, sau khi nhập cảnh cũng cần ăn uống lấy sức trước khi đi tiếp vào trung tâm TP HCM hoặc các điểm đến khác. Thực tế là như ở Bali (Indonesia) sau khi xuống máy bay, khách cũng thường phải đi đường bộ 2-3 giờ mới tới trung tâm của thành phố, hoặc ở Thái Lan di chuyển từ sân bay đến Bangkok cũng mất 2 giờ là bình thường" – ông Diệp nói thêm.

sân bay Long Thành sân bay Tân Sơn Nhất chuyển bay quốc tế về sân bay long thành hành khách TPHCM
