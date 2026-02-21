Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

B.T.V. (Theo TTXVN)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội XIV

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Mỹ) từ ngày 18 đến 20-2 (giờ địa phương). Kết thúc chuyến tham dự cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

- Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả của chuyến tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm?

+ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đảng XIV).

TIN LIÊN QUAN

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, đó là: Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Đúng như tinh thần của bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới", tầm cao mới trong giai đoạn mới là thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông. Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Nhân dịp tham dự Cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình. Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp lần này. Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của nước ta là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam. Trong những cuộc trao đổi nhân dịp này, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để đảm bảo cho sự ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các quốc gia tại khu vực Trung Đông và các nước ở những khu vực khác tham dự Cuộc họp.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Các cuộc gặp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các Bộ với những người đồng cấp Mỹ đều được triển khai hiệu quả, thực chất. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các đồng chí thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng XIV, mà trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng. Đó là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, dự cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Campuchia - Lào - Việt Nam. Sắp tới sẽ là những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của chúng ta với các nước láng giềng.

- Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng triển khai kết quả đạt được trong chuyến đi?

+ Trong thời gian tới, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn. Một là, ổn định tình hình ở Dải Gaza và đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn. Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân ở Dải Gaza, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza. Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza. Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà Việt Nam có thể tham gia, chẳng hạn như chúng ta đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc đánh giá rất cao. Lực lượng quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza.

Chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động nhân đạo, hoạt động tái thiết - lĩnh vực mà chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm vì là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh và hiện nay, Việt Nam có năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, gồm các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên hợp quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO) - Sáng 20-2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

(NLĐO)- Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietnam Airlines ký kết mua 50 máy bay

(NLĐO)- Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ đô, tăng tốc chiến lược phát triển đội máy bay.

Tô Lâm Tổng Bí thư Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo