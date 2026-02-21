HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

B.T.Hồ

(NLĐO) - Sáng 20-2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Theo Chinhphu.vn, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã tổ chức thành công Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, sẵn sàng phối hợp với Mỹ và các thành viên của Hội đồng Hoà bình về Gaza triển khai Kế hoạch hoà bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo vui mừng với kết quả tích cực trong hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân...

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Trao đổi về kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là trụ cột then chốt trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ; mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, thực chất về các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với điều kiện và lợi ích chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng thống Donald Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV; bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư tại Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump nhắc lại cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng".

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza; đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực về các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3).

Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực; đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy

(NLĐO)- Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu, tâm huyết của nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đối với quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ

Trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

(NLĐO)- Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam.

Donald Trump hợp tác Việt - Mỹ Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo