Vun đắp ước mơ, tiếp sức con công nhân - lao động

Ngay sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy do quá trình sáp nhập các địa phương, Công đoàn TP HCM đã vượt khó, hoạt động hiệu quả, không để "đứt gãy" việc chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho người lao động (NLĐ) và con em họ.

Chương trình ý nghĩa, nhân văn

Sau khi tinh gọn bộ máy, TP HCM không còn cấp Công đoàn quận - huyện và cấp trên tương đương. Để không tạo ra khoảng trống nào trong việc chăm lo và đại diện đoàn viên - lao động, LĐLĐ thành phố đã thành lập 9 tổ công tác quản lý địa bàn.

Thời gian qua, LĐLĐ TP HCM và các tổ công tác vừa triển khai nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên - lao động, hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở tại các khu vực, vừa tổ chức các hoạt động chăm lo NLĐ khó khăn và con em họ. Trong đó, đáng chú ý là chương trình chăm lo cho hàng trăm học sinh, sinh viên là con em công nhân (CN) - lao động mới đây.

Tại chương trình ý nghĩa này, LĐLĐ TP HCM đã trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố cho 300 học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, là con CN - lao động trực tiếp sản xuất, con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng 1 triệu đồng kèm theo 1 voucher khám sức khỏe và 1 phần quà, với tổng trị giá hơn 2,1 triệu đồng.

Chứng kiến các con được nhận học bổng, nhiều CN - lao động không giấu được niềm vui. Đây không chỉ là nguồn động viên dành cho học sinh mà còn giúp cha mẹ các cháu vơi bớt lo toan khi năm học mới cận kề.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao học bổng cho con đoàn viên - lao động

Chị Nguyễn Thị Tuyết (CN KCN Đồng An, TP HCM) xúc động cho biết với phần học bổng này, chị sẽ dành mua cặp và các dụng cụ học tập cho các con. Vợ chồng chị có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, đang ở trọ. Các con đều trong độ tuổi ăn học nên cứ đến đầu năm học mới là chị lại thấp thỏm vì các khoản chi phí phát sinh.

Với sự tiếp sức của Công đoàn, mẹ con chị Tuyết đã có thêm động lực để học tập, lao động tốt. "Ngoài quà và học bổng, Công đoàn còn tặng voucher khám sức khỏe khiến tôi rất cảm động" - chị tâm sự.

Chương trình nhân văn nêu trên được tổ chức ngay sau thời điểm sắp xếp bộ máy chưa lâu, được Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhận xét: "Chương trình góp phần truyền tải thông điệp đến học sinh, sinh viên con CN - lao động ở thành phố: Tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ, cống hiến tài năng, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng".

Tranh thủ mọi nguồn lực

Thực hiện sắp xếp tổ chức, LĐLĐ TP HCM đã thành lập 139 Công đoàn phường, xã, đặc khu, góp phần tăng cường sự hiện diện của tổ chức Công đoàn tại địa phương. Sau hơn 1 tháng thành lập, Công đoàn các phường, xã, đặc khu vừa nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự vừa nỗ lực chăm lo cho đoàn viên và con em họ.

Trong đó, Công đoàn phường Hòa Hưng, TP HCM đã tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí học tập cho các trường hợp con NLĐ mồ côi cha hoặc mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các cháu được tiếp tục hành trình đến trường, vun đắp ước mơ của mình.

Nhận khoản hỗ trợ chi phí học tập (khoảng 20 triệu đồng), em L.N.H.T (học sinh lớp 10, ngụ phường Hòa Hưng) rất cảm động. Từ khi hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra năm 2024 cướp đi sinh mạng của 4 người thân cùng lúc, cuộc sống của T. hoàn toàn thay đổi.

Hiện T. sống cùng người cha sức khỏe ngày càng suy yếu, chỉ làm được công việc nhẹ. Thấu hiểu nỗi mất mát và vất vả của em và gia đình, Công đoàn phường Hòa Hưng đã luôn đồng hành, giúp đỡ để T. không phải dở dang việc học.

Dù còn gặp khó khăn về tài chính do thành lập chưa lâu nhưng không để hoạt động chăm lo gián đoạn, Công đoàn phường Phú Nhuận, Công đoàn phường Diên Hồng... đã tìm mọi cách vận động nguồn lực để trao hàng chục phần quà (gồm các loại sữa dinh dưỡng), góp phần chăm lo sức khỏe cho con em NLĐ khó khăn trên địa bàn.

Được các cô chú cán bộ Công đoàn phường Diên Hồng trao tặng một thùng sữa mà mình yêu thích, cháu Chung Tuệ Lâm (6 tuổi) rất vui mừng. Thấy con hào hứng, anh Chung Vinh Tâm cũng vui lây.

Anh Tâm là bảo vệ tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu, vợ là bảo mẫu. Hằng tháng, tổng thu nhập của vợ chồng anh chỉ khoảng 10 triệu đồng, trong khi tiền thuê nhà và tiền học mẫu giáo của 2 con đã tốn hơn 8 triệu đồng nên mọi khoản chi tiêu khác đều phải dè sẻn.

"Ngoài giờ làm, tôi ráng chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập, sao cho các con được ăn uống, chăm lo tốt hơn. Dẫu vậy, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn" - anh Tâm bày tỏ.

Lớp học phi lợi nhuận Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên vừa hợp tác với ME Green khai trương lớp mầm non ME Green Biti's tại Nhà máy Biti's TP HCM. Lớp mầm non này có chương trình giáo dục chất lượng cao. Các cháu theo học tại đây có cơ hội tiếp cận khung chương trình mầm non tiên tiến với 60% thời gian học tập diễn ra ngoài trời. Các bé có cơ hội khám phá thế giới xung quanh và phát triển kỹ năng xã hội. Đây là lớp học phi lợi nhuận, ưu tiên cho con em nhân viên, NLĐ Công ty Bình Tiên. Con em NLĐ tham gia lớp học được giảm 50% học phí trong 2 năm đầu; được miễn phí nhập học và phí cơ sở vật chất trong năm đầu tiên. Lớp học cũng hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ khi NLĐ có nhu cầu.



