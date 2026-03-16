HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu Novaland?

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần 16-3 tiếp tục mang đến những nhịp giằng co đầy kịch tính cho nhà đầu tư

Sau phần lớn thời gian chìm trong sắc đỏ với mức giảm có lúc hơn 15 điểm, lực cầu bắt đáy vào cuối ngày đã giúp VN-Index lội ngược dòng, thu hẹp đáng kể đà rơi.

Theo ghi nhận, dòng tiền thông minh đã "rải lệnh" mua gom tại các vùng giá thấp, đặc biệt nhắm vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Trong đó, lực kéo mạnh mẽ từ các cổ phiếu trụ cột như VHM (+2%), VRE (+2,6%), và FPT (+1,6%) đã trở thành lực đỡ quan trọng, giúp hãm lại đà rơi của toàn thị trường. 

Nhờ đó, rổ VN30 cũng thu hẹp đà giảm, đóng cửa chỉ còn mất 0,61 điểm, lùi về 1.852,99 điểm.

Đáng chú ý nhất trong nhịp hồi phục cuối phiên là diễn biến cổ phiếu tại hai nhóm ngành đang chịu áp lực xả hàng nặng nề: dầu khí và phân bón. Sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy ở những phút cuối đã giúp cổ phiếu các nhóm này tránh được tình trạng "trắng bảng bên mua", đồng thời thu hẹp một phần đà giảm so với mức thấp nhất trong ngày.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm nhẹ 3,03 điểm (-0,18%), đóng cửa tại 1.693,21 điểm. Thậm chí, lực cầu tỏa ra cục bộ còn giúp hai sàn HNX và UPCoM ngược dòng giữ được sắc xanh nhẹ, với HNX-Index tăng 0,10 điểm và UPCoM-Index tăng 0,29 điểm.

Cổ phiếu Novaland tăng trần , Thị trường chứng khoán ngày 16 - 3 đầy kịch tính - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán phân hoá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16-3.

Dù thị trường đã có một phiên "rút chân" thành công về mặt điểm số, điểm trừ khiến bức tranh chưa thực sự hoàn hảo chính là yếu tố thanh khoản.

Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE sụt giảm mạnh, với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 23.059 tỉ đồng. Dòng tiền sụt giảm rõ rệt so với tuần trước cho thấy tâm lý của giới đầu tư lúc này đang cực kỳ thận trọng. Đa số vẫn chọn cách đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng giải ngân quyết liệt cho đến khi xu hướng thị trường được xác nhận rõ ràng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, áp lực từ khối ngoại tiếp tục là một gánh nặng. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài rút vốn với cường độ cao khi bán ròng lên tới gần 1.400 tỉ đồng. Động thái bán ròng xối xả này càng làm gia tăng thách thức cho thị trường trong nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng.

Tâm điểm bán ra của khối ngoại tập trung vào các mã trụ cột và nhóm cổ phiếu dầu khí, bao gồm: BSR, PVD, VIC, VHM và STB. Ở chiều ngược lại, dòng vốn này chỉ giải ngân mua vào chọn lọc một số mã mang tính phân hóa như MCH, VCK, PLX và MSN.

Giữa bức tranh thị trường chung giằng co ảm đạm, cổ phiếu NVL (Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland) lại trở thành "ngôi sao" sáng nhất, để lại sự ngỡ ngàng cho giới đầu tư cá nhân. Trước đó, NVL từng bị nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận định là mã cổ phiếu "yếu" và thiếu động lực.

Thế nhưng, dữ liệu giao dịch cho thấy NVL đã thiết lập một mạch tăng giá vô cùng ấn tượng với 5 phiên tăng điểm liên tiếp (từ ngày 10 đến 16-3). Đáng chú ý, trong chuỗi bứt phá này, có tới 3 phiên cổ phiếu NLV tăng kịch trần, vươn lên mốc giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của NVL cũng bùng nổ mạnh mẽ, đạt xấp xỉ 49 triệu cổ phiếu khớp lệnh riêng trong phiên 16-3. Sự trỗi dậy này đã bẻ gãy định kiến trước đó, biến NVL thành thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu cơ mạnh mẽ nhất trên bảng điện tử hiện tại.


Bất chấp chiến sự Trung Đông, một cổ phiếu tăng trần 18 phiên liên tục

nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cổ phiếu nvl cổ phiếu dầu khí cổ phiếu Novaland
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo