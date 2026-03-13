HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với trạng thái điều chỉnh khi áp lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-3, VN-Index giảm 13,37 điểm, tương đương 0,78%, xuống 1.696,24 điểm, chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là rổ VN30.

Thống kê cho thấy trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ có VHM tăng 2,19%, TCB giữ giá tham chiếu, còn lại đều giảm. Điều này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung, dù độ rộng thị trường không quá tiêu cực với 153 mã tăng và 167 mã giảm.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0,33% với 9 mã tăng và 18 mã giảm. Tâm điểm của phiên giao dịch nằm ở nhóm dầu khí khi hai cổ phiếu lớn là GAS và PLX đảo chiều mạnh vào cuối phiên.

Trong phiên sáng, GAS từng tăng 2,63% còn PLX tăng tới 4,62%. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh trong phiên chiều đã khiến hai mã này quay đầu giảm sâu. So với mức chốt buổi sáng, GAS giảm thêm gần 4,9%, còn PLX mất hơn 7%, đóng cửa ở mức giá sàn.

Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh , VN - Index mất mốc 1 . 700 Điểm trong tuần giao dịch 2026 - Ảnh 1.

Áp lực bán blue-chips kéo VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Không chỉ GAS và PLX, nhiều cổ phiếu dầu khí khác cũng giảm mạnh dù giá dầu thế giới vẫn duy trì quanh mốc 100 USD/thùng. Trên sàn HoSE, BSR từ mức tăng khoảng 4,5% trong phiên sáng đã lao dốc xuống giá sàn vào cuối ngày. Cổ phiếu này cũng dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch gần 1.300 tỉ đồng sau khi không thể vượt qua vùng đỉnh lịch sử.

Các mã khác trong ngành cũng chịu áp lực giảm như PVD giảm 3,03%, PVT giảm 6,98%. Trên sàn HNX, PVS giảm 8,05% và PVC giảm 6,25%.

Ngoài nhóm dầu khí, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giảm nhưng biên độ không quá mạnh. VCB giảm 1,34%, GVR giảm 5,03%, DGC giảm 4,33%, MWG giảm 3,07%, SSI giảm 2,57% và VRE giảm 2,51%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng như VHM, VJC tăng 2,62%, VNM tăng 2,44%, SAB tăng 1,49%, VIB tăng 1,5% và MSN tăng 1,09%.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản của nhóm VN30 suy giảm rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch của rổ này giảm khoảng 11% so với phiên trước, tương đương hơn 1.400 tỉ đồng. Tỉ trọng giao dịch của VN30 chỉ còn chiếm 48,2% thanh khoản sàn HoSE, mức thấp nhất trong khoảng 6 tháng.

Trong khi đó, tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE vẫn tăng nhẹ khoảng 1%. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rời khỏi thị trường mà đang chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Thực tế, trong số 86 cổ phiếu trên HoSE tăng hơn 1% trong phiên, rổ VN30 chỉ đóng góp 7 mã. Phần lớn mức tăng đến từ các cổ phiếu tầm trung, nơi dòng tiền hoạt động khá mạnh.

Một số mã nổi bật như VCG tăng 3,3% với thanh khoản hơn 520 tỉ đồng; NVL tăng 6,75% với giá trị giao dịch gần 300 tỉ đồng; EVF tăng 2,72% đạt hơn 280 tỉ đồng; CII tăng 2,78% với khoảng 244 tỉ đồng; VSC tăng 2,48% với hơn 236 tỉ đồng và TCH tăng 3,42%.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ cũng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó. Các mã như DXG, DXS, FCN, NVL, PDR hay TCH đều ghi nhận mức tăng khá. Phiên này có hơn 30 cổ phiếu trong nhóm tăng trên 1%, cho thấy dòng tiền bắt đáy đang hoạt động tương đối rõ rệt. Tuy vậy, sự phân hóa vẫn tồn tại khi một số cổ phiếu bất động sản khác như LDG, DRH, IDC hay NLG chưa phục hồi mạnh.

Ở chiều giảm, ngoài dầu khí, nhóm hóa chất và phân bón cũng chịu áp lực điều chỉnh theo biến động của thị trường hàng hóa. Các mã đáng chú ý như DGC, DPM hay DCM đều giảm điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục diễn biến phân hóa. Một số mã tăng nhẹ như VCI hay VCK nhưng nhiều cổ phiếu từng tăng nóng như SHS, VND, VIX, SSI hay HCM đều giảm trên 1%.

Toàn sàn HoSE có 97 cổ phiếu giảm hơn 1%, chiếm khoảng 43,6% tổng thanh khoản thị trường. Điều này cho thấy hoạt động chốt lời ngắn hạn vẫn diễn ra, song dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu thay vì rút khỏi thị trường.

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 400 tỉ đồng trên sàn HoSE. BSR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với gần 280 tỉ đồng, tiếp theo là VIC, SSI, VHM, PLX và PVD.

Ở chiều mua, khối ngoại giải ngân vào một số cổ phiếu như KDH, VNM, MSN, ACB, VIB, TCH và VCI với giá trị trên 100 tỉ đồng mỗi mã.

Giới quan sát nhận định dù VN-Index giảm và mất mốc 1.700 điểm, diễn biến thị trường cho thấy áp lực chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Trong khi đó, dòng tiền vẫn hoạt động tích cực ở nhiều cổ phiếu tầm trung, phản ánh xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét trên thị trường chứng khoán.


