Kinh tế

Chứng khoán tuần tới sẽ ra sao?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Sau cú giảm sốc sâu nhất lịch sử, VN-Index tuần qua “bay” mất 71,6 điểm, còn 1.696,24 điểm. Thị trường chứng khoán trong ngắn, trung, dài hạn thế nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần biến động mạnh hiếm thấy khi VN-Index liên tục rung lắc với biên độ lớn. 

Cụ thể, trong phiên đầu tuần (9-3), VN-Index giảm tới hơn 115 điểm, tương đương 6,5%, phiên giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Ngay sau đó, thị trường phục hồi mạnh trong hai phiên tiếp theo với mức tăng khoảng 75 điểm.

Tuy nhiên, đà hồi phục không kéo dài. Trong hai phiên giao dịch ngày 12 và 13-3, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index lần lượt giảm 18,73 điểm và 13,37 điểm, chốt tuần ở mức 1.696,24 điểm. Đây là tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp kể từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Diễn biến tiêu cực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu. Không ít mã từng tăng mạnh trước đó đã điều chỉnh sâu về vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng. Ngay cả các nhóm được cho là hưởng lợi từ giá dầu tăng như dầu khí hay phân bón cũng ghi nhận mức giảm 20-30% so với vùng đỉnh gần đây.

Theo các chuyên gia, căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, qua đó tạo ra cú sốc tâm lý đối với thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Làn sóng bán tháo diễn ra trên diện rộng khi nhà đầu tư có xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.

Dự đoán Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới và triển vọng dài hạn 2026 - Ảnh 3.

Thị trường chứng khoán tuần tới và trung, dài hạn sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng các yếu tố địa chính trị đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Có thể giảm về 1.550 điểm 

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những xung đột địa chính trị thường chỉ gây ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Riêng tại khu vực Trung Đông, giá dầu và thị trường chứng khoán thường biến động theo chiều ngược nhau. Khi căng thẳng khiến giá dầu tăng mạnh, thị trường cổ phiếu thường chịu áp lực giảm.

Dự đoán Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới và triển vọng dài hạn 2026 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam

"Tôi cho rằng các đợt giảm vừa qua phần nào đã phản ánh cú sốc này. Hiện định giá thị trường đang trở nên khá hấp dẫn khi P/E của VN-Index quanh mức 13 lần, và nếu tính theo dự phóng năm 2026 thì chỉ còn khoảng 12 lần. Tuy nhiên, trong ngắn hạn xu hướng vẫn là điều chỉnh và thị trường cần thời gian tích lũy để tìm điểm cân bằng" - ông Minh nhận định.

Theo chuyên gia này, thị trường có thể diễn biến theo hai kịch bản. Ở kịch bản tích cực, VN-Index sẽ đi ngang trong một thời gian để thiết lập mặt bằng giá mới. Trong trường hợp tiêu cực hơn, chỉ số có thể điều chỉnh sâu về vùng 1.550-1.600 điểm.

Ông Minh cũng cho rằng trong trung hạn, thị trường cần giai đoạn tích lũy vài tuần trước khi hình thành xu hướng mới. Thống kê trong quá khứ cho thấy các cú sốc địa chính trị thường mất khoảng 20-22 phiên giao dịch để thị trường cân bằng trở lại. "Về dài hạn, các yếu tố cơ bản của kinh tế Việt Nam chưa thay đổi. Do đó những nhịp điều chỉnh trong ngắn và trung hạn có thể tạo ra cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu" - ông Minh nói.

Sẽ còn biến động mạnh

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBankS, cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có tác động khác biệt so với chiến sự Nga - Ukraine trước đây do ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu, một trong những mặt hàng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Dự đoán Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới và triển vọng dài hạn 2026 - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBankS

Theo ông Tuấn, khi giá dầu tăng mạnh, giá nhiều loại hàng hóa có thể tăng theo, gây áp lực lạm phát và khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới trở nên khó khăn hơn.

"Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội tăng lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán" - ông Tuấn phân tích.

Chuyên gia này cho rằng trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của chiến sự, giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn nên khá nhạy cảm với biến động của tỷ giá USD và dòng vốn quốc tế.

Dù vậy, ông Tuấn nhận định VN-Index có thể sớm tìm điểm cân bằng quanh vùng 1.600 điểm.

Ở góc nhìn dài hạn, nếu căng thẳng địa chính trị sớm hạ nhiệt, triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Với mục tiêu tăng trưởng cao của Chính phủ, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán trong những năm tới, dòng vốn ngoại có thể quay trở lại.

"Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến khoảng 18-20%, định giá hiện tại của thị trường vẫn khá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Nếu kinh tế toàn cầu không có biến động quá tiêu cực, VN-Index hoàn toàn có thể hướng đến các mốc cao hơn như 2.000 điểm trong những năm tới" - ông Tuấn cho biết.

Xung đột Trung Đông leo thang: Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động ra sao?

Xung đột Trung Đông leo thang: Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động ra sao?

(NLĐO) – VN-Index giảm mạnh do tác động tiêu cực từ chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế bán tháo.

thị trường chứng khoán nhà đầu tư công ty chứng khoán phiên giao dịch địa chính trị
