HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyên gia cảnh báo "nóng" về nguy cơ khi "lũ chồng lũ" ở ĐBSCL

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều hồ chứa nước tại thượng nguồn đã gần đầy, nếu mưa dồn dập, các hồ xả lũ kết hợp triều cường thì nguy cơ ĐBSCL sẽ bị "lũ chồng lũ"

Tin từ Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 20-9 cho biết theo dự báo, đỉnh lũ chính vụ năm 2025 trên dòng chính sông Cửu Long khoảng 3,5 - 3,7 m tại trạm Tân Châu (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động I khoảng 0,2 m, cao hơn năm 2024 từ 0,12-0,32 m); khoảng 3,3 - 3,5 m tại trạm Châu Đốc (cao hơn mức báo động I từ 0,3 – 0,5 m, cao hơn đỉnh lũ năm 2024 từ 0,19-0,36 m).

Dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ chính vụ tại Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) là từ cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10-2025.

Chuyên gia cảnh báo "nóng" về nguy cơ cho ĐBSCL khi "lũ chồng lũ"- Ảnh 1.

Đỉnh lũ năm nay tại trạm Tân Châu cao hơn năm 2024

Do đỉnh lũ chính vụ kết hợp triều cường năm 2025 được dự báo ở mức cao nên nhiều ô bao kiểm soát lũ có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là khu vực vùng giữa ĐBSCL.

PGS-TS Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Đại học Cần Thơ, cho rằng năm nay, khả năng lũ về ĐBSCL lớn hơn năm trước do gần chuyển qua trạng thái La Nina nên mưa nhiều hơn.

"Lũ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, còn cao hơn bao nhiêu thì chưa rõ vì còn phụ thuộc vào các cơn bão. Nước lũ về đồng bằng ngay giai đoạn triều cường sẽ gây ngập nhiều hơn" - PGS-TS Lê Anh Tuấn cảnh báo.

Theo ThS Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh Văn phòng Phòng Công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, thông thường trong chu kỳ 10-12 năm sẽ có 1 năm lũ lớn. Năm 2011 là năm lũ lớn, lẽ ra năm 2023 cũng là mùa nước nổi "đẹp" ở ĐBSCL nhưng do biến đổi khí hậu và các điều kiện khác nên không có lũ lớn.

Chuyên gia cảnh báo "nóng" về nguy cơ cho ĐBSCL khi "lũ chồng lũ"- Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ ngập nặng trong đầu tháng 9 vừa qua

"Năm 2025 nằm trong chu kỳ nên khả năng nước về nhiều hơn. Tuy nhiên, đáng lo ngại là các hồ ở thượng nguồn đã gần đầy nước. Từ nay đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 là cuối mùa mưa ở thượng nguồn. Nếu mưa dồn dập kết hợp với triều cường và các hồ xả lũ thì nguy cơ vùng ĐBSCL bị "lũ chồng lũ". Vì vậy, nông dân nên chú ý theo dõi việc này" – ông Vinh khuyến nghị.

Nguy cơ thượng nguồn xả nước đột ngột

Trong khi đó, Trung tâm Stimson (Mỹ) đăng tải trên website về thông tin Thái Lan đang chuẩn bị ứng phó mưa lớn từ 2 cơn bão được dự báo trong 3 tuần tới. Chính quyền nước này đã chỉ đạo những nhà vận hành các con đập thuỷ điện lớn trên lưu vực sông Mê Kông tại Thái Lan xả nước nhanh hơn để tạo dung tích trống trong hồ.

Chuyên gia cảnh báo "nóng" về nguy cơ cho ĐBSCL khi "lũ chồng lũ"- Ảnh 3.

Tình trạng các hồ chứa tại Lào. Nguồn: Trung tâm Stimson

Đập lớn nhất trên sông Mê Kông ở Thái Lan đang đạt mức 67% dung tích. Trong khi đó, các đập thủy điện tại Lào - nhiều công trình có quy mô lớn hơn ở Thái Lan – sẽ chịu tác động trực tiếp từ các cơn bão và phần lớn đang có mức dung tích đầy hơn.

Dữ liệu của Stimson cho thấy 9 con đập lớn nhất của Lào đều trên 70% dung tích, trong đó 6 đập vượt trên 90%, riêng đập Nam Khan ở Bắc Lào đã vượt quá 100% dung tích.

"Nếu không xả nước kịp thời trước các cơn bão, những đập này có nguy cơ phải xả nước đột ngột, gây lũ quét phía hạ lưu. Nếu việc xả lũ đột ngột diễn ra cùng lúc với các cơn bão đổ bộ, tình trạng lũ quét có thể trở nên thảm khốc" – Stimson cảnh báo.

Tin liên quan

Sẽ hiếm có mùa lũ đẹp

Sẽ hiếm có mùa lũ đẹp

Những năm gần đây, mùa lũ (mùa nước nổi) ở ĐBSCL là lũ nhỏ, còn lũ lớn đã "vắng bóng". Nhiều lo ngại trong tương lai vùng này sẽ không còn lũ, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế và cuộc sống của người dân đồng bằng

Mùa lũ đẹp về sớm, dân miền Tây bội thu tôm, cá

(NLĐO) - Một mùa lũ đẹp về sớm mang theo cá, tôm đầy đồng và đây là thời điểm tốt nhất để người dân nghèo vùng thượng nguồn sông Cửu Long giăng câu, thả lưới...

Chộn rộn đón “mùa lũ đẹp”

Nước lũ về đúng chu kỳ, các phương án bảo vệ đê bao, hoa màu đã được thực hiện… là những tín hiệu đáng phấn khởi cho vùng châu thổ sông Cửu Long

Cần Thơ mùa lũ mùa nước nổi ĐBSCL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo