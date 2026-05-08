Chuyên gia lý giải giếng khoan phun cao hàng chục mét ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong quá trình khoan sâu xuống lòng đất, mũi khoan có thể đã xuyên trúng túi khí CO2, khiến khí thoát ra ngoài và phun trào lên cao khỏi mặt đất.

Ngày 8-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 3 giếng khoan xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước khỏi mặt nước cao hàng chục mét.

Các giếng khoan trên đều được ghi nhận tại khu vực xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Trong đó, giếng nước phun cao được ghi nhận gần nhất ngày 18-4, tại rẫy trồng cà phê của ông Lê Danh Lăng (trú xã Chư Prông).

Giếng nước tại vườn cà phê nhà ông Lê Danh Lăng phun thành cột cao hàng chục mét

Cùng ngày, giếng khoan của gia đình ông Lê Danh Lăng (trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn đang phun cao hàng chục mét khỏi mặt đất. "Từ ngày 18-4, khi rút mũi khoan lên thì giếng nước đã phun trào như thế này. Đến nay sau khoảng 20 ngày nhưng giếng nước vẫn còn phun trào, áp lực cũng không giảm so với trước" - ông Lăng thông tin.

Theo ông Trương Bá Vinh, Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, qua khảo sát, thành phần chủ yếu thoát ra từ các giếng khoan là khí CO2.

Nguyên nhân do người dân khoan xuống độ sâu khoảng 150m và xuyên vào các túi khí CO2 nằm sâu dưới lòng đất. Do đó, loại khí này sẽ thoát ra ngoài, đẩy theo mạch nước ngầm ở tầng địa chất và phun mạnh lên khỏi mặt đất với áp lực lớn.

Giếng khoan ở Gia Lai phun cao hàng chục mét gây ngỡ ngàng cho người dân - Ảnh 2.

Giếng nước bắt đầu phun trào từ ngày 18-4, đến nay vẫn chưa giảm áp lực

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cử chuyên gia khảo sát, hướng dẫn việc thăm dò nguồn khí phun ra từ các giếng khoan ở xã Chư Prông.

PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí, Trường Đại học Bách khoa TP HCM, cho biết giếng khoan phun khí CO2 và cột nước ở xã Chư Prông là một hiện tượng địa chất bình thường. Tình trạng này cũng xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng.

Khí CO2 dưới lòng đất thường tích tụ dọc theo các khe nứt, đứt gãy địa chất giống như những đường ống tự nhiên. "Từ đặc điểm này, cơ quan chức năng có thể khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao để cảnh báo người dân khi khoan giếng, tránh gặp sự cố tương tự" - PSG.TS Nguyễn Việt Kỳ lưu ý.

Tin liên quan

CLIP: Kỳ lạ giếng nước phun cao hàng chục mét ở Gia Lai

(NLĐO) - Sau khi khoan sâu khoảng 150 m xuống lòng đất, giếng nước bất ngờ phun thành cột nước và khí cao hàng chục mét.

Chuyện về "giếng nước thần" ở Thanh Hoá được cả làng bảo vệ hàng trăm năm

(NLĐO)- Tại vùng đất Kim Tân (Thanh Hóa) có 5 "giếng nước thần" cạnh cây đa cổ thụ được cả làng chung tay bảo vệ, gìn giữ suốt hàng trăm năm qua

Giếng nước phun cao hàng chục mét, đẩy bay cả cọc bê- tông

(NLĐO) - Tại Gia Lai tiếp tục phát hiện giếng nước phun trào cao hàng chục mét khỏi mặt đất, thậm chí đẩy bay cả cọc bê-tông được đóng xuống.

