Chuyện về "giếng nước thần" ở Thanh Hoá được cả làng bảo vệ hàng trăm năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyện về "giếng nước thần" ở Thanh Hoá được cả làng bảo vệ hàng trăm năm

Bài-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại vùng đất Kim Tân (Thanh Hóa) có 5 "giếng nước thần" cạnh cây đa cổ thụ được cả làng chung tay bảo vệ, gìn giữ suốt hàng trăm năm qua

Xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành cũ, nay là xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa có Đền thờ bà chúa áo trắng rất linh thiêng. Ngôi đền thờ này gắn liền với câu chuyện bà chúa áo trắng tìm nguồn nước để khai hoang lập nên xứ Mường, và ngày nay ở thôn Đự (xã Kim Tân ngày nay) vẫn còn 5 "giếng nước thần" không bao giờ cạn suốt mấy trăm năm.

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 1.

Cây đa 5 giếng - gắn với câu chuyện về cây đa cổ thụ và giếng nước hàng trăm năm tuổi ở thôn Đự, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa

Bà chúa áo trắng - người khai hoang lập xứ

Tìm về thôn Đự, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai cây đa rất lớn nằm ngay bên con đường tỉnh lộ, tỏa bóng mát cả một vùng. Ngay dưới tán một cây đa cổ thụ, có 5 giếng nước chảy suốt mấy trăm năm chưa bao giờ cạn. Người dân thôn Đự cho biết kể từ lúc sinh ra, họ đã thấy cây đa sừng sững đứng bên giếng nước từ bao giờ.

Giếng nước và cây đa đã chứng kiến bao đổi thay, nuôi dưỡng biết bao thế hệ người dân thôn Đự, vì thế cả thôn xem cây đa, giếng nước như báu vật của làng, được ví như "giếng nước thần" và thường gọi là "cây đa 5 giếng".

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 2.
Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 3.

Cách cây đa 5 giếng không xa là 2 cây đa cổ thụ khác cũng được dân làng bảo vệ suốt hàng trăm năm qua

Ông Bùi Văn Hà (SN 1977), nhà ngay cạnh cây đa 5 giếng, cho biết kể từ lúc sinh ra, ông đã được bố mẹ đưa ra giếng nước để tắm rửa, lớn lên ngày ngày ông giúp bố mẹ xuống giếng gánh nước về dùng. "Tôi nghe các cụ trong làng kể lại rằng cây đa, giếng nước đã có từ hàng trăm năm trước, từ thời khai hoang lập làng. Ngày ấy, người dân thôn Đự chủ yếu là người dân tộc Mường, di cư từ tỉnh Hòa Bình về đây lập xứ, lập làng sinh sống. Thấy thế đất nơi đây đẹp, có nguồn nước tốt nên bao thế hệ người dân xứ Mường nối tiếp nhau sinh sống cho tới ngày nay"- ông Hà kể.

Người có công khai sinh ra thôn Đự ngày nay, theo ông Hà là bà chúa áo trắng, chính bà là người tìm ra nguồn nước để đưa con cháu về đây sinh sống. Để tưởng nhớ công ơn của bà, người dân đã lập đền thờ cách cây đa 5 giếng chừng vài trăm mét. Hàng năm, vào ngày rằm, mùng một hay ngày lễ, Tết, người dân lại tới đền thờ bà để dâng hương tưởng nhớ.

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 4.
Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 5.
Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 6.
Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 7.

Khu vực cây đa 5 giếng và hệ thống giếng nước luôn chảy tràn, không bao giờ cạn

Cũng theo ông Hà, cái tên thôn Đự (tiếng Mường gọi là thôn Tư) mang ý nghĩa tự lập, tự khai sinh. "Các cụ kể lại rằng, thủa sơ khai, cả thôn chỉ có 10 nóc nhà, trải qua hàng trăm năm sinh sống, đến nay có hơn 300 hộ. Toàn thôn hiện có 3 cây đa cổ thụ, trong đó 1 cây ngay giếng nước, 1 cây gần đó và 1 cây gần khu vực đền thờ bà chúa áo trắng. Những cây đa này có tuổi đời hơn 500 năm, tỏa bóng mát, được dân làng ví như những vị tướng vươn cánh tay khổng lồ che chở cho làng, nên cả làng đều chung tay bảo vệ, xem như báu vật"- ông Hà chia sẻ.

Năm giếng nước chưa bao giờ cạn

Ngoài những cây đa cổ thụ, 5 giếng nước cũng được xem như "báu vật" là nơi cung cấp nguồn sống cho người dân qua bao đời, đặc biệt là những lúc hạn hán, cả vùng thiếu nước vì khô hạn, thế nhưng "giếng nước thần" không bao giờ cạn.

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 8.

Người dân vẫn thường xuyên ra lấy nước về dùng

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 9.

Nguồn nước trong xanh, đảm bảo chất lượng nên người dân có thể uống trực tiếp

Ông Bùi Văn Hà kể rằng kể từ lúc nhỏ cho đến giờ, ông chưa bao giờ thấy giếng cạn nước. "Có những năm, cả làng, cả vùng bị khô hạn, các giếng nước, ao hồ đều cạn trơ đáy, thế nhưng 5 giếng nước vẫn không cạn, người dân cả làng, thậm chí làng khác cũng kéo tới đây xin nước về dùng"- ông Hà kể.

Theo một số cụ cao niên thôn Đự, ngày xưa khu vực này chỉ có một giếng nước (người Mường gọi là mó nước) ngay sát gốc cây đa. Tuy nhiên, sau này để thuận tiện cho việc tắm giặt của các lứa tuổi người già, trẻ nhỏ, người dân trong làng đã đào, tạo thành 5 cái giếng với các ý nghĩa, công năng sử dụng khác nhau. 

"Trong số 5 cái giếng, cái to nằm ở giữa được dùng để lấy nước ăn uống, tuyệt nhiên không được dùng vào việc khác, 2 cái bên trái dùng cho các cô gái trẻ và phụ nữ tắm, 2 cái gần gốc cây đa để cho nam thanh niên, đàn ông tắm"- một người dân chỉ dẫn.

Chuyện về "giếng nước thần" được cả làng bảo vệ hàng trăm năm - Ảnh 10.

Đền thờ bà chúa áo trắng, người có công tìm ra nguồn nước để khai sinh ra xứ Mường nơi đây

Ngày trước, vào những ngày hè, cứ mỗi buổi chiều, người dân ra gánh nước về dùng, tắm giặt rất đông khiến nơi đây luôn ngập tràn tiếng cười, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết. Ngày nay, dù người dân không ra tắm đông như trước, thế nhưng nơi đây vẫn là điểm sinh hoạt cộng đồng được người dân thường xuyên lui tới.

"Giếng nước không còn đông như trước do cuộc sống hiện đại, rồi do con cái, thanh niên của làng đi làm ăn xa nhiều, các gia đình cũng đã đầu tư, xây dựng tại nhà những khu tắm giặt. Thế nhưng, rất nhiều người dân trong làng, cả gia đình tôi vẫn thường ra lấy nước về sinh hoạt như nhắc nhớ, gìn giữ về nguồn nước của cha ông"- ông Hà nói.

Clip chuyện về cây đa 5 giếng ở Thanh Hóa

Hiện nay, để bảo vệ nguồn nước, người dân địa phương thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, nhặt lá cây rơi xuống giếng và đặc biệt, tại đây đã lắp đặt cả hệ thống camera an ninh để bảo vệ nguồn nước, phòng tránh người lạ xâm nhập, làm những điều không hay.

Do nguồn nước tại cây đa 5 giếng được đánh giá ngon, an toàn, lại luôn trong mát, nên trong thời khắc Giao thừa chào đón năm mới, người dân trong thôn lại tập trung ra khu vực này lấy nước về nhà với quan niệm dùng nước ở cây đa 5 giếng trong dịp đầu năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn, công việc suôn sẻ và mùa màng tốt tươi.

Tin liên quan

CLIP: Kỳ lạ hàng chục giếng nước tự phun trào ở Đồng Nai

CLIP: Kỳ lạ hàng chục giếng nước tự phun trào ở Đồng Nai

(NLĐO)-Gần 20 năm nay, hàng chục giếng nước ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tự phun trào đã đem lại dòng nước mát lành cho người dân

Chuyên gia nói về hiện tượng giếng nước ở đỉnh đồi phun cao hàng chục mét

(NLĐO) – Chuyên gia cho rằng khi khoan giếng gặp tầng chứa nước có áp suất lớn nên xuất hiện nước dạng sương, phun lên cao.

Giếng nước phun cao hàng chục mét, đẩy bay cả cọc bê- tông

(NLĐO) - Tại Gia Lai tiếp tục phát hiện giếng nước phun trào cao hàng chục mét khỏi mặt đất, thậm chí đẩy bay cả cọc bê-tông được đóng xuống.

tỉnh Thanh Hóa giếng nước hàng trăm năm Dân tộc Mường cây đa 5 giếng giếng nước thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo