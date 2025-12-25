Chuyên gia lý giải VN-Index bất ngờ lao dốc gần 40 điểm chỉ trong 15 phút

Phiên giao dịch ngày 25-12, thị trường duy trì trạng thái giằng co, xanh nhẹ trong phần lớn thời gian nhưng 15 phút cuối phiên (ATC) đã thay đổi tất cả. Nguyên nhân trực tiếp từ thông tin Tập đoàn Vingroup có văn bản xin rút, thôi không tham gia đầu tư vào dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam để tập trung vào các dự án trọng điểm khác. Sự hụt hẫng về kỳ vọng đã khiến dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu này.



Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt bị bán tháo về mức giá sàn, trắng bên mua. VIC (Vingroup) giảm 6,9%, VHM (Vinhomes) giảm 6,92% và VRE (Vincom Retail) giảm 6,93%. Điều đáng nói là cổ phiếu VHM giảm sàn trong nhái mắt, bởi trước đó đây là mã tăng trần sớm nhất, cùng với VJC giữ sắc xanh cho thị trường.

Thống kê tác động tới Index cho thấy, chỉ riêng VIC đã lấy đi của thị trường tới 20,01 điểm, và VHM lấy đi 7,68 điểm. Hai mã này đóng góp gần 70% vào tổng mức giảm điểm của VN-Index, cho thấy mức độ phụ thuộc quá lớn của thị trường vào nhóm trụ này.

Tâm lý tiêu cực lan rộng. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 238 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với 87 mã tăng và 46 mã đứng giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index lao dốc 39,97 điểm (tương đương 2,24%), đóng cửa tại mức thấp nhất ngày là 1.742,85 điểm. Cú rơi thẳng đứng này đã cuốn phăng thành quả tăng điểm của 3 phiên liền trước đó.

Trong khi nhà đầu tư trong nước hoảng loạn bán tháo lệnh MP (giá thị trường) trong phiên ATC, thì nhà đầu tư nước ngoài lại hành động hoàn toàn trái ngược. Họ đã quay trở lại mua ròng 613,63 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Thông tin kém tích cực cuối giờ khiến thị trường lao dốc mạnh

Đáng chú ý nhất, mã được khối ngoại gom mạnh nhất lại chính là VHM (Vinhomes) - cổ phiếu đang nằm sàn - với giá trị mua ròng lên tới 125,13 tỉ đồng. Động thái "hứng dao rơi" này cho thấy cái nhìn dài hạn của dòng vốn ngoại, tách biệt khỏi những tin tức tiêu cực ngắn hạn.

Bên cạnh VHM, khối ngoại cũng tranh thủ gom mạnh STB (Sacombank) với 117,15 tỉ đồng, MCH (97,05 tỉ đồng), VJC (85,21 tỉ đồng) và VPL (74,92 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, họ chỉ bán ròng nhẹ tại GMD và DGC.

Ngoài nhóm Vingroup, các cổ phiếu Bất động sản khác cũng chịu chung số phận bi đát. NVL, PDR, DIG, DXG đều chìm trong sắc đỏ hoặc giảm sàn.

Nhóm Ngân hàng, vốn là trụ đỡ những phiên trước, nay cũng không thể gượng dậy trước áp lực chung. STB sau chuỗi ngày tăng nóng đã quay đầu giảm mạnh 4,77% dù được khối ngoại đỡ giá. Các mã lớn khác như VCB, BID, CTG, TCB đều đóng góp vào đà giảm điểm của chỉ số.

Theo giới phân tích, phiên giảm điểm ngày 25-12 mang nặng tính chất tâm lý do sự kiện tin tức . Việc khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ, đặc biệt là tại các mã giảm sâu, là một tín hiệu an ủi rằng dòng tiền lớn vẫn chực chờ cơ hội. Tuy nhiên, với việc gãy trend tăng ngắn hạn và tâm lý bị tổn thương, thị trường nhiều khả năng sẽ cần kiểm định lại vùng hỗ trợ cứng 1.700 - 1.720 điểm trong các phiên cuối năm trước khi tìm được điểm cân bằng mới. Trưởng phòng môi giới Công ty Chứng khoán VPS nhận định thị trường trong phiên sáng giao dịch khá tích cực, sắc xanh chiếm ưu thế, song sang phiên chiều lại rơi vào trạng thái lình xình. Đáng chú ý, chỉ trong vài phút cuối phiên, thông tin Tập đoàn Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đã khiến nhóm cổ phiếu họ Vingroup bị bán mạnh. Dù phía doanh nghiệp có lý giải việc rút dự án nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án lớn khác nhưng việc rời bỏ một dự án hạ tầng quy mô quốc gia vẫn tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, dòng tiền lớn có xu hướng chốt lời và rút ra trước, tạo áp lực lên thị trường chung. Tuy nhiên, về dài hạn, đây có thể là diễn biến tích cực khi dòng tiền được sàng lọc và quay trở lại các cổ phiếu có nền tảng bền vững hơn. Ngoài ra, việc điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch, nghỉ hai ngày 1 và 2-1-2026, cũng khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng và hạn chế giao dịch.



