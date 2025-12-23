HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 23-12: Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt tỉ phú Jack Ma

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Mức tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên một tầm cao mới.

Phiên giao dịch ngày 23-12 tiếp tục chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của VN-Index theo mô hình phục hồi chữ V kinh điển. Tuy nhiên, đằng sau điểm số tăng ấn tượng là một bức tranh đối lập gay gắt. Trong khi nhóm cổ phiếu Vingroup và Sacombank thăng hoa giúp chỉ số bay cao, thì phần lớn thị trường lại chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index tăng 21,12 điểm (tương đương 1,21%), đóng cửa tại mức 1.772,15 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, đưa chỉ số áp sát vùng đỉnh lịch sử. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.395 tỉ đồng.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì đà tăng bất chấp áp lực bán diện rộng đến từ sức mạnh tuyệt đối của 4 cổ phiếu trụ cột. 

Nhóm Vingroup tiếp tục thể hiện phong độ khi đồng loạt tím trần. VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) cùng tăng kịch biên độ 7%, trắng bên bán với dư mua trần hàng triệu đơn vị. VRE (Vincom Retail) cũng không kém cạnh khi tăng 3,8%. Sự đồng thuận của bộ ba này đã đóng góp phần lớn điểm số cho thị trường chung.

Mức tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch HĐQT tập đoàn, lên một tầm cao mới. 

Theo dữ liệu của Forbes, tính đến cuối phiên 23-12, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 3,4 tỉ USD lên gần 30 tỉ USD, xếp thứ 71 trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới, xếp trên tỉ phú Jack Ma của Trung Quốc 1 bậc. 

Đáng chú ý, ông Vượng cũng lọt vào nhóm những tỉ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày, bên cạnh Larry Ellison, Elon Musk, Jensen Huang, Larry Page…

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma trong phiên giao dịch 23 - 12 - Ảnh 1.

Thống kê biến động tài sản của các tỉ phú ngày 23-12. Nguồn: Forbes

Tâm điểm thứ hai gọi tên STB (Sacombank). Cổ phiếu này tiếp tục có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp (+6,9%), lên mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng phi mã của STB được kích hoạt bởi thông tin ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) chính thức rời LPBank để chuyển sang nắm giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc tại Sacombank.

Trong khi STB tăng trần, ngược lại cổ phiếu LPB (LPBank) lại gặp cú sốc lớn khi giảm sâu 5%, có lúc chạm giá sàn trong phiên và chốt phiên tại mức 41.800 đồng. Sắc đỏ cũng lan rộng sang các ngân hàng khác như CTG (-0,4%), MBB (-0,6%), VPB (-1%).

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 212 mã giảm, áp đảo so với chỉ 102 mã tăng và 61 mã đứng giá. Điều này cho thấy hiện tượng "kéo trụ xả danh mục" đang diễn ra rõ nét. Nhà đầu tư nắm giữ các mã mid-cap, bất động sản (ngoài Vingroup) hay chứng khoán đều cảm thấy "tài khoản bào mòn" dù chỉ số tăng hơn 20 điểm.

Điểm sáng bền vững nhất trong đợt hồi phục này vẫn là dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà mua ròng tích cực với giá trị 720,68 tỉ đồng trên sàn HoSE. Họ tập trung gom mạnh các mã trụ đang dẫn sóng như VHM, VIC và STB, góp phần củng cố thêm sức mạnh cho phe bò (bên mua).

Theo giới phân tích, sự phân hóa cực độ trong phiên 23-12 là tín hiệu cảnh báo rủi ro ngắn hạn. Khi đà tăng chỉ phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ, nền tảng của thị trường trở nên mong manh hơn.


Đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử thay bản giấy

(NLĐO)- Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái hành nghề của người hành nghề chứng khoán trên hệ thống quản lý của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Chứng khoán trở lại mốc 1.700 điểm, dự báo mới nhất cho tuần tới

(NLĐO) - Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí "dậy sóng" tuần qua thay nhóm cổ phiếu họ Vingroup, mở ra kỳ vọng phục hồi tiếp với VN-Index.

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

(NLĐO) - VN-Index dũng mãnh vượt mốc 1.700 điểm trong phiên cơ cấu quỹ khi cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", còn mã DGC của Hoá Chất Đức Giang vẫn chưa dứt đà rơi

