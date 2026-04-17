Thời sự

Chuyên gia nói gì về bầu trời bỗng tối sầm vào sáng nay 17-4 ở Hà Nội?

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo chuyên gia, hiện tượng mây đen bao trùm, bầu trời bỗng tối sầm là dấu hiệu nhận biết hình thái thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết lúc 9 giờ sáng 17-4, báo cáo nhanh qua điện thoại của trực ban Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, cho hay khoảng 7 giờ ngày 17-4, trên địa bàn xảy ra mưa to kèm theo dông lốc gây đổ cây làm chết 1 người tại xã Đại Phúc (bà Phạm Thị Soi, sinh năm 1966). Hiện nay, địa phương đang tiếp tục tổng hợp các thiệt hại khác.

Dông lốc gây đổ cây đè trúng ô tô ở Thái Nguyên sáng 17-4. Ảnhh: OFFB

Từ đêm qua đến sáng nay 17-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh yếu gây mưa dông ở nhiều địa phương phía Bắc.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xảy ra nhiều đợt mưa rào và dông, với lượng mưa cục bộ vượt 50 mm tại các điểm như Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85,2 mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77,4 mm và Văn Lang (Phú Thọ) 70,0 mm.

Trong ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông với lượng từ 15–40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm, làm nền nhiệt hạ xuống và trời chuyển mát trước khi mưa giảm dần về đêm.

Cũng trong hôm nay, dải thời tiết có mưa cũng sẽ dịch chuyển xuống khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Vào chiều tối và đêm 17-4, Bắc Trung Bộ dự báo đón lượng mưa từ 15–30 mm, cục bộ có điểm mưa to trên 60 mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác cũng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này với lượng từ 10–20 mm, có nơi mưa lớn cục bộ trên 50 mm.

Sáng nay, người dân phía Bắc chia sẻ nhiều hình ảnh về mây đen bao trùm, bầu trời bỗng tối sầm. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu nhận biết hình thái thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá.

Mây đen bất thường là dấu hiệu có thể xảy ra dông lốc, mưa đá

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa đá là mưa dưới dạng cục băng hoặc hạt băng có kích thước, hình dạng khác nhau, xảy ra trong thời gian ngắn kèm theo mưa rào đôi khi có gió mạnh. Dấu hiệu nhận biết là khi thấy trời chuyển mây đen, dày và có hình dạng bất thường; gió mạnh dần lên và thay đổi đột ngột. Nếu tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào và cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng có thể mưa đá sẽ xảy ra.

"Đây chỉ là những dấu hiệu chỉ ra khả năng sắp có mưa đá, vì thực tế rất khó nhận biết và dự báo khi nào có mưa đá" - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết

Cơ quan khí tượng nói gì về bầu trời tối sầm sáng nay 17-4 ở Hà Nội? - Ảnh 2.

Bầu trời ở TP Hà Nội và một số địa phương bỗng tối sầm vào sáng nay 17-4. Ảnh: OFFB

"Với dông lốc, dấu hiệu nhận biết bầu trời bỗng đổi màu đen, mây di chuyển nhanh, xoắn lại với nhau tạo thành hình nón, xuất hiện các tiếng rít trên bầu trời" - đại diện cơ quan chức năng nói khi được hỏi về hiện tượng mây dày đặc và thấp khiến bầu trời ở TP Hà Nội và một số địa phương tối sầm vào sáng nay 17-4.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo khi có mưa đá cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như nhà kiên cố, hầm, hang động; khi ở trong nhà có mái lá, mái ngói… nên trú dưới gầm bàn, ghế, giường hoặc tìm vật cứng để che đầu; khi đang lưu thông trên đường nên dừng xe và đỗ vào lề đường, bật đèn khẩn cấp… Trường hợp chưa tìm được nơi trú ẩn có thể dùng mũ bảo hiểm, sách vở để che đầu. Với hoạt động dông lốc, người dân cần chủ động hoãn hoặc dừng các hoạt động ngoài trời.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, người dân cần theo dõi bản tin dự báo, đặc biệt cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối và hư hại công trình, hoa màu.

Tin liên quan

VIDEO: Chị gái nhanh trí ôm em nhỏ lao khỏi giường khi mưa đá ầm ầm dội xuống

(NLĐO) - Nghe tiếng động lớn, chị vội em ôm nhỏ chạy khỏi giường ngủ ngay trước khi mưa đá làm thủng mái nhà.

Mưa đá gây hại nặng nề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tới hiện trường kiểm tra

(NLĐO) - Mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng cao, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tới hiện trường kiểm tra để có phương án hỗ trợ.

VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay xuyên thủng mái tôn, kính ô tô làm nhiều người bị thương

(NLĐO) - Gió giật mạnh kèm mưa đá, có những hạt to như nắm tay, xuyên thủng mái tôn, kính tô tô đã gây thiệt hại nặng, khiến ít nhất 4 người bị thương.

