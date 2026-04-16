Chiều 16-4, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tới hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra tại xã Tu Mơ Rông.



Những ngày qua, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông và khu vực lân cận liên tiếp xảy ra mưa đá với quy mô lớn, mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Các trận mưa đá may mắn không gây thiệt hại về người, nhà ở nhưng làm diện tích nương rẫy của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Xã Tu Mơ Rông và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra mưa đá

Trong đó, thôn Đăk Chum 1 chịu thiệt hại nặng nề nhất với hàng chục ngàn m2 đất nông nghiệp trồng cà phê, dâu tây thiệt hại nặng, nguy cơ mất trắng vụ mùa. Hiện nay các diện tích trồng sâm Ngọc Linh, xã đã cử cán bộ vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết mưa đá rơi dày, kéo dài khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp của người dân bị thiệt hại. Hiện nay UBND xã Tu Mơ Rông đang tiếp tục thống kê để có biện pháp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân xã Tu Mơ Rông

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Công Hoàng đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu xã Tu Mơ Rông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo về tỉnh. Cùng với đó, ông Nguyễn Công Hoàng cũng giao ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp địa phương kiểm tra thực tế, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo địa phương sớm triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục vườn cà phê, hạn chế thiệt hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất.

