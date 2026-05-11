Sức khỏe

Chuyên gia về hồi sức cảnh báo căn bệnh quen thuộc gây nguy kịch cho trẻ

Hải Yến

(NLĐO) - Một bé gái 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, men gan tăng gấp 100 lần bình thường vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu sống thành công

Ngày 11-5, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết trong vài tuần gần đây, khoa liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, suy đa cơ quan. 

Đáng chú ý, trường hợp bé gái Võ M.T. (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm suy gan cấp và hội chứng tăng phản ứng viêm nguy hiểm.

Liên tiếp trẻ nguy kịch vì sốt xuất huyết Dengue nặng, có ca suy gan cấp - Ảnh 1.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục

Trước đó, bé T. nhập viện địa phương trong tình trạng sốt cao liên tục suốt 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng. Tại đây, em được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 trên nền dư cân, béo phì. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng cô đặc máu nặng với hematocrit tăng đến 53%.

Dù đã được truyền dịch chống sốc tích cực, men gan của bệnh nhi tăng rất nhanh lên gần 3.000 UI/L, cao gấp khoảng 100 lần bình thường. Nhận định đây là ca sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm tổn thương gan nghiêm trọng, các bác sĩ đã khẩn trương chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng bứt rứt, suy hô hấp, huyết động không ổn định, tổn thương gan tiếp tục diễn tiến nặng với men gan vượt ngưỡng 3.000 UI/L. Các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch albumin và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tại đây, trẻ tiếp tục được thở NCPAP, hồi sức chống sốc, truyền máu và các chế phẩm máu nhằm kiểm soát rối loạn đông máu. Mặc dù huyết động có cải thiện, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và tổn thương gan tiếp tục tăng.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy trẻ mắc hội chứng thực bào máu, một dạng tăng phản ứng viêm rất nặng. Đặc biệt, chỉ số ferritin tăng gần 50.000 µg/L, trong khi mức trên 500 µg/L đã được xem là một tiêu chuẩn gợi ý hội chứng này.

Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định sử dụng Dexamethasone nhằm kiểm soát phản ứng viêm quá mức. Sau 24 giờ điều trị, tình trạng sốt giảm, tổn thương gan tạm ổn định.

Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi đã hồi phục tốt, chức năng hô hấp, huyết động, gan, thận và đông máu trở về bình thường. Hiện trẻ tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Quang, hội chứng tăng phản ứng viêm nặng hoặc hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy hiếm gặp nhưng có thể gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

BS Quang cũng cảnh báo sốt xuất huyết Dengue đang bước vào mùa cao điểm. Đây là bệnh lý thường gặp trong mùa mưa và có thể gây biến chứng nguy hiểm như trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt từ 2–3 ngày trở lên, nhất là kèm các dấu hiệu như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất hiện chấm xuất huyết, đau bụng hoặc nôn ói nhiều. Khi có các biểu hiện này, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.


26.000 ca tay chân miệng, gần 32.000 ca sốt xuất huyết, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm.

(NLĐO) - Sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh đầu năm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết giám sát, xử lý ổ dịch, hạn chế ca nặng và tử vong.

(NLĐO) - Trong tuần lễ Tết Nguyên đán (từ 16 đến 22-2), TPHCM có 452 ca sốt xuất huyết

