HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sốt xuất huyết tăng 2,2 lần, tay chân miệng gấp 5 lần

N.Dung

(NLĐO) - Sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh đầu năm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết giám sát, xử lý ổ dịch, hạn chế ca nặng và tử vong.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có hai công văn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh trong những tháng đầu năm.

Bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue được điều trị tại cơ sở y tế

Theo Cục Phòng bệnh, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca sốt xuất huyết, 4 ca tử vong, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương có số mắc cao gồm TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Dự báo dịch tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh. Đồng thời yêu cầu ngành y tế các tỉnh, thành giám sát chặt, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ đầu, không để lan rộng.

Các địa phương cần đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, vận động người dân loại bỏ vật dụng chứa nước đọng – nơi muỗi sinh sản.

Hệ thống điều trị phải bảo đảm thu dung, cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa ca nặng và tử vong, đồng thời tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Việc báo cáo ca bệnh, đặc biệt trường hợp nặng và tử vong, phải được cập nhật đầy đủ, tránh bỏ sót.

Với bệnh tay chân miệng, gần 25.100 ca mắc và 4 ca tử vong được ghi nhận trong chưa đầy 3 tháng đầu năm, cao gấp 5 lần cùng kỳ 2025. Khu vực phía Nam chiếm gần 72% số ca. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm 1-5 tuổi.

Cục Phòng bệnh nhận định đây là bệnh lưu hành quanh năm, có xu hướng tăng vào các tháng 3-5 và 9-10. Nguyên nhân liên quan đến vệ sinh cá nhân và môi trường chưa đảm bảo, nhất là tại các cơ sở giữ trẻ.

Một số dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh chân tay miệng

Trước diễn biến của dịch bệnh này, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện ăn sạch, ở sạch, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai phòng dịch tại nhà trẻ, mẫu giáo; phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để xử lý kịp thời.

Các bệnh viện cần phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế chuyển nặng và tử vong, đồng thời kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo với các bệnh khác như sởi, viêm phổi, viêm đường hô hấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bảo đảm đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, đồng thời chủ động đề xuất kinh phí để triển khai các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nam sinh nguy kịch tại lớp học vì sốt xuất huyết do muỗi đốt

Nam sinh nguy kịch tại lớp học vì sốt xuất huyết do muỗi đốt

(NLĐO) - Bệnh nhi 15 tuổi trước khi nhập viện vẫn đến trường nhưng sau đó bất ngờ choáng váng, khó thở ngay trong lớp học, phải nhập viện cấp cứu.

Tăng cường kiểm soát, phòng chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue

(NLĐO)- Cùng với đà lan rộng và gia tăng của dịch bệnh, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng có xu hướng tăng

Hơn 1.500 ca mắc tay chân miệng ở TPHCM trong 1 tuần

(NLĐO) - Số ca bệnh tay chân miệng trong tuần qua tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 32.637

tay chân miệng sốt xuất huyết bệnh tay chân miệng Sốt xuất huyết Dengue SXH gia tăng SXH dấu hiệu SXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo