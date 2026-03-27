Sốt xuất huyết tăng 2,2 lần, tay chân miệng gấp 5 lần

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có hai công văn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh trong những tháng đầu năm.

Bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue được điều trị tại cơ sở y tế

Theo Cục Phòng bệnh, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca sốt xuất huyết, 4 ca tử vong, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương có số mắc cao gồm TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Dự báo dịch tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh. Đồng thời yêu cầu ngành y tế các tỉnh, thành giám sát chặt, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ đầu, không để lan rộng.

Các địa phương cần đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, vận động người dân loại bỏ vật dụng chứa nước đọng – nơi muỗi sinh sản.

Hệ thống điều trị phải bảo đảm thu dung, cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa ca nặng và tử vong, đồng thời tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Việc báo cáo ca bệnh, đặc biệt trường hợp nặng và tử vong, phải được cập nhật đầy đủ, tránh bỏ sót.

Với bệnh tay chân miệng, gần 25.100 ca mắc và 4 ca tử vong được ghi nhận trong chưa đầy 3 tháng đầu năm, cao gấp 5 lần cùng kỳ 2025. Khu vực phía Nam chiếm gần 72% số ca. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm 1-5 tuổi.

Cục Phòng bệnh nhận định đây là bệnh lưu hành quanh năm, có xu hướng tăng vào các tháng 3-5 và 9-10. Nguyên nhân liên quan đến vệ sinh cá nhân và môi trường chưa đảm bảo, nhất là tại các cơ sở giữ trẻ.

Một số dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh chân tay miệng

Trước diễn biến của dịch bệnh này, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện ăn sạch, ở sạch, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai phòng dịch tại nhà trẻ, mẫu giáo; phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để xử lý kịp thời.

Các bệnh viện cần phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế chuyển nặng và tử vong, đồng thời kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo với các bệnh khác như sởi, viêm phổi, viêm đường hô hấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bảo đảm đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, đồng thời chủ động đề xuất kinh phí để triển khai các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.