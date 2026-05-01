HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng trong tháng 4

D.Thu

(NLĐO) - Sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu gia tăng trong tháng 4, Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế cho biết tháng 4 ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là sốt xuất huyết và tay chân miệng.

img

Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng các nhiều địa phương

Cả nước có 6.408 ca sốt xuất huyết, 1 ca tử vong trong tháng. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 45.000 ca mắc với 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bệnh tay chân miệng ghi nhận 11.808 ca mắc, 3 ca tử vong trong tháng; lũy kế từ đầu năm đến nay là hơn 34.400 ca, 8 ca tử vong, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng chủ yếu ghi nhận ở trẻ 1-5 tuổi, chiếm 92,7% tổng số ca mắc. Số trẻ đến khám và điều trị tăng nhanh tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở các bệnh viện nhi tuyến cuối khu vực phía Nam và các bệnh viện chuyên khoa nhi, sản nhi tại nhiều địa phương. Trong đó xuất hiện không ít ca nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân có độc lực cao, có thể gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và làm tăng nguy cơ tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, một số bệnh khác cũng có xu hướng tăng như viêm màng não do não mô cầu với 5 ca mắc, 2 ca tử vong trong tháng. Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 26 trường hợp mắc, 4 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc cao hơn 10 trường hợp.

Với bệnh viêm não virus, cả nước ghi nhận 25 trường hợp mắc trong tháng 4 nâng tổng số ca mắc của cả nước từ đầu năm đến nay lên 106 trường hợp mắc, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 số mắc giảm hơn 3 trường hợp.

Trong khi đó, cúm ghi nhận gần 17.900 ca trong tháng 4, xu hướng giảm so với cùng kỳ. Sốt phát ban nghi sởi cũng giảm mạnh, với 697 ca trong tháng, không có tử vong. Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do dại, giảm 4 trường hợp so với cùng kỳ.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại cộng đồng và cửa khẩu, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Trẻ nguy kịch vì mắc bệnh tay chân miệng không triệu chứng

(NLĐO) - 2 bệnh nhi mắc tay chân miệng đều diễn tiến nhanh và nặng, trong đó 1 bé gần như không có biểu hiện điển hình ở giai đoạn đầu

Làm gì để giảm nguy cơ tử vong và di chứng do bệnh tay chân miệng?

(NLĐO) - Từ đầu năm đến nay, tại các tỉnh phía Nam đã có 8 trẻ tử vong do tay chân miệng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo