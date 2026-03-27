Vùng miền Hà Nội

CHUYỆN HÀ THÀNH: Gom rác, gieo mầm xanh

Phạm Dương

Tagom đã thay đổi cách tiếp cận quen thuộc về xử lý rác thải.

Không chỉ thu gom, xử lý rác tại nguồn, dự án Tagom - viết tắt của từ "tái chế" và "thu gom" - còn lan tỏa lối sống xanh thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông và hợp tác với trường học, doanh nghiệp…

Tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, TP Hà Nội, dự án Tagom - do chị Nguyễn Thùy Linh cùng cộng sự sáng lập và vận hành - đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu môi trường xanh vào mỗi cuối tuần. Từ vài trăm ký rác ban đầu, đến nay Tagom đã thu gom khoảng 5-10 tấn mỗi tháng, với hàng trăm người dân tham gia định kỳ.

Điều đáng quý không chỉ là con số rác thải được thu gom mà còn ở cách làm bài bản, bền bỉ. Tagom đã thay đổi cách tiếp cận quen thuộc về xử lý rác thải. Thay vì chỉ "gom cho sạch", dự án chú trọng hướng dẫn người dân phân loại rác ngay từ nguồn. Mỗi túi nhựa, vỏ hộp sữa hay giấy vụn đều được làm sạch, phân chia rõ ràng trước khi đưa đến trạm xử lý rác. Quy trình ấy không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tái chế mà còn hình thành thói quen sống có trách nhiệm. Khi người dân tự tay rửa sạch và phân loại, họ bắt đầu ý thức rõ hơn về lượng rác mình tạo ra mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Tagom còn cho thấy sức mạnh của giáo dục và sự lan tỏa. Những buổi workshop tái chế, trò chơi phân loại rác hay triển lãm sáng tạo đã biến câu chuyện môi trường vốn khô khan trở nên gần gũi, sinh động. Việc mở rộng mạng lưới "trạm cứu hộ rác" tại chung cư, trường học, văn phòng… đã biến một sáng kiến nhỏ ban đầu thành phong trào cộng đồng. Chính sự kết nối ấy tạo nên sức lan tỏa bền bỉ, giúp lối sống xanh không còn là lựa chọn cá nhân mà trở thành thói quen tập thể.

Trong bối cảnh Việt Nam mỗi năm thải ra hàng triệu tấn rác nhựa, áp lực lên các đô thị như Hà Nội là vô cùng lớn. Những chính sách của thành phố là cần thiết, song sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu sự chung tay của người dân. Từ thực tế đó, dự án Tagom hay các mô hình thu gom, phân loại, tái chế rác khác (như Green Gem Shop - cửa hàng "đón đồ cũ, lan tỏa năng lượng xanh"; Green Life - "đổi quần áo cũ lấy cây xanh"…) mang ý nghĩa thiết thực. Vượt lên việc thu gom rác đơn thuần, các mô hình này là cầu nối giữa chính sách và đời sống, biến những mục tiêu vĩ mô thành hành động cụ thể, hữu ích.

Những dự án cộng đồng này còn góp phần giúp thay đổi tư duy tiêu dùng. Từ việc tái chế rác thành sản phẩm mới đến chuyện trao đổi quần áo cũ hay sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, người dân dần nhận ra rằng rác không hẳn là thứ bỏ đi, mà có thể trở thành tài nguyên nếu được xử lý đúng cách. Đây chính là nền tảng cho một nền kinh tế tuần hoàn - hướng đi bền vững mà nhiều quốc gia đang theo đuổi.

Gom rác, gieo mầm xanh vì thế không chỉ là một hoạt động môi trường mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ những việc nhỏ mỗi cuối tuần, Tagom đã góp phần gieo vào lòng người dân những hạt mầm của trách nhiệm, ý thức và hy vọng. Khi những hạt mầm ấy nảy nở, một Hà Nội xanh - sạch - bền vững sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai không xa.


