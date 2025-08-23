HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát động toàn dân thu gom rác, đổi rác lấy quà

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 23-8, Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 134 ngày 13-8-2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Phát động toàn dân thu gom rác, đổi rác lấy quà- Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp và kêu gọi: Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh.

Không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ, bãi biển.

"Mỗi người dân Việt Nam đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Công dân Thủ đô xem bảo vệ môi trường là nếp sống thường nhật

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT dẫn chứng thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong với nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường Thủ đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát động toàn dân thu gom rác, đổi rác lấy quà- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cùng các công chức, người lao động của Bộ dọn dẹp rác thải ở khu vực Cung thiếu nhi Hà Nội

Phát động toàn dân thu gom rác, đổi rác lấy quà- Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức (bìa trái) tham gia dọn dẹp, phân loại rác thải sau lễ phát động

Những hành động cụ thể như thu gom rác, vệ sinh cảnh quan, trồng cây xanh, đổi rác lấy quà hay đạp xe tuần hành mang trong mình thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho môi trường sống.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

"Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống" - bà Mai nhấn mạnh.

Tin liên quan

Một phụ nữ vứt rác ra đường, rồi dàn dựng cảnh dọn rác đăng mạng xã hội

(NLĐO) - Một phụ nữ ở Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì quăng rác gần một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, rồi quay video cảnh mình dọn dẹp nhằm tạo hình tượng “làm điều tốt” trên mạng xã hội.

Lãnh đạo TP Tam Kỳ cùng người dân dọn rác làm sạch môi trường

(NLĐO) – UBND TP Tam Kỳ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Đã dọn rác

Báo Người Lao Động ngày 4-4 phản ánh gần đây trước công viên trên đường Huỳnh Đình Hai (phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM) trở thành nơi tập kết rác thải và cả trụ điện cũ, trông rất nhếch nhác.

rác Bộ Nông nghiệp và Môi trường UBND Thành phố Hà Nội bảo vệ môi trường thu gom rác thải thu gom rác
