Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 134 ngày 13-8-2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp và kêu gọi: Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh.

Không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ, bãi biển.

"Mỗi người dân Việt Nam đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Công dân Thủ đô xem bảo vệ môi trường là nếp sống thường nhật

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT dẫn chứng thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong với nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường Thủ đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cùng các công chức, người lao động của Bộ dọn dẹp rác thải ở khu vực Cung thiếu nhi Hà Nội

Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức (bìa trái) tham gia dọn dẹp, phân loại rác thải sau lễ phát động

Những hành động cụ thể như thu gom rác, vệ sinh cảnh quan, trồng cây xanh, đổi rác lấy quà hay đạp xe tuần hành mang trong mình thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho môi trường sống.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

"Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống" - bà Mai nhấn mạnh.