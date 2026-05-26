"Chuyện hiếm" nhưng lại liên tiếp xảy ra dọc tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai cùng lực lượng công an địa phương trình báo vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng xảy ra tại dự án thành phần 2 thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng trên ở tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23-3, qua kiểm tra hiện trường gói thầu số 9-XL (đoạn Km16+000 đến Km23+000) thuộc địa bàn xã Long Thành và xã Long Phước, ghi nhận nhiều trụ đèn chiếu sáng đã bị xâm nhập trái phép, hệ thống cáp điện bị cắt phá và rút khỏi vị trí lắp đặt. Cụ thể, tổng cộng 747 m cáp ngầm các loại đã bị lấy đi. Ngoài ra, còn có 1.815 m cáp đồng trần và 52 bảng điện cửa cột (loại 1 và loại 4) bị đánh cắp. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 569 triệu đồng.

Thiết bị điện chiếu sáng trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị kẻ gian lấy cắp

Theo Ban QLDA 85, hành vi trộm cắp nêu trên không những gây mất tài sản của dự án, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước, mà còn có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu vực dự án.

Để kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp có thể xảy ra trong tương lai, Ban QLDA 85 mong UBND TP Đồng Nai quan tâm chỉ đạo; cũng như đề nghị Công an TP Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Long Thành và Công an xã Long Phước quan tâm, hỗ trợ kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên.

Theo Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, ở góc độ pháp lý hành vi "cắt phá, rút dây điện tại các khoảng trụ đèn đã lắp đặt, nghiệm thu" không chỉ là trộm cắp thông thường mà còn là hành vi xâm phạm an toàn giao thông có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi lẽ, việc cắt, rút dây điện tại các trụ đèn sẽ làm tê liệt hệ thống chiếu sáng trên đường cao tốc dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Cho nên, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại dự án thành phần 2 thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị lấy cắp

Luật sư Trương Văn Tuấn cho biết hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng trên hệ thống đường cao tốc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội trộm cắp tài sản" tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Cụ thể, về xử phạt vi phạm hành chính: Khoản 1 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.

Khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác hoặc tài sản đồng sở hữu của bản thân với cá nhân, tổ chức khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Vật tư trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị các đối tượng lấy cắp

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về "Tội trộm cắp tài sản", người nào trộm cắp tài sản của người khác thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 178 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" thì người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị gây thiệt hại. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm

Mới đây, Bộ Xây dựng có công điện gửi UBND các tỉnh, thành Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai và Lâm Đồng đề nghị tăng cường xử lý các hành vi xâm phạm hệ thống cáp điện và cáp truyền dẫn dữ liệu trên một số đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo đó, để bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo đảm vận hành các tuyến cao tốc an toàn, thông suốt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo lực lượng công an và các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Các địa phương cần phối hợp với cơ quan liên quan điều tra, làm rõ những vụ việc đã xảy ra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công tác quản lý địa bàn cũng cần được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.



