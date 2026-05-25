Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm điện chiếu sáng

Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 cho biết vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai cùng lực lượng công an địa phương trình báo vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng xảy ra tại dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được Bộ Xây dựng giao đơn vị làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện quản lý điều hành. Trong đó, theo hồ sơ thiết kế, tại các nút giao liên thông (nút giao Long Thành thuộc phường Long Thành, nút giao Sân Bay thuộc xã Long Phước và nút giao Tân Hiệp thuộc xã Phước Thái) bố trí hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến chính và các tuyến nhánh trong phạm vi nút giao.

Các hạng mục chiếu sáng thuộc dự án này đã được nhà thầu thi công hoàn thành, đã được Ban QLDA 85 nghiệm thu, thanh toán cho các đơn vị nhà thầu; trong đó có một phần tài sản hệ thống điện chiếu sáng (toàn bộ phần tuyến chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao Long Thành) đã được Ban QLDA 85 bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước (Khu Quản lý đường bộ IV) tiếp nhận để quản lý, khai thác vận hành, bảo trì theo quy định từ ngày 29-4-2026.

Tuy nhiên, ngày 25-5-2026, Ban QLDA 85 nhận được báo cáo tình trạng mất cắp (lần 2) từ đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam về việc xảy ra mất cắp tài sản, vật tư thiết bị chiếu sáng nghiêm trọng tại dự án, tuyến đường cao tốc đã được đưa vào vận hành khai thác.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 24 - 5 tại khu vực thi công Gói thầu số 9-XL (Km16+000 - Km23+000), thuộc địa bàn phường Long Thành, xã Long Phước, qua kiểm tra thực tế ghi nhận tại hiện trường có nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép, các đối tượng đã thực hiện hành vi cắt phá, rút dây điện tại các khoảng trụ đèn đã lăp đặt, nghiệm thu.

Thiết bị điện chiếu sáng tại dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 bị mất cắp

Theo Ban QLDA 85, hành vi trộm cắp nêu trên không những gây mất tài sản của dự án, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước, mà còn có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu vực dự án; đồng thời ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thời gian đưa các hạng mục công trình khác vào khai thác.

Hơn nữa, đây là lần thứ 2 dự án bị phá hoại, mất cắp tài sản vật tư, thiết bị của hệ thống chiếu sáng trên tuyến, hành vi trộm cắp lặp lại nhiều lần thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật nghiêm trọng và bất chấp của đối tượng.

Để kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp có thể xảy ra trong tương lai, Ban QLDA 85 mong UBND TP Đồng Nai quan tâm chỉ đạo; cũng như đề nghị Công an TP, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Long Thành và Công an xã Long Phước quan tâm, hỗ trợ kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên, thu hồi tối đa tài sản của dự án bị mất; tăng cường tuần tra, hỗ trợ nhà thầu thi công và cơ quan, đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành, bảo trì trong việc bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dự án.