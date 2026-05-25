Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm điện chiếu sáng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm điện chiếu sáng

Minh Châu

(NLĐO) - Tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa mới đưa vào khai thác tạm lại bị một số đối tượng trộm cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng

Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 cho biết vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai cùng lực lượng công an địa phương trình báo vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng xảy ra tại dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được Bộ Xây dựng giao đơn vị làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện quản lý điều hành. Trong đó, theo hồ sơ thiết kế, tại các nút giao liên thông (nút giao Long Thành thuộc phường Long Thành, nút giao Sân Bay thuộc xã Long Phước và nút giao Tân Hiệp thuộc xã Phước Thái) bố trí hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến chính và các tuyến nhánh trong phạm vi nút giao.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm điện chiếu sáng - Ảnh 1.

Các hạng mục chiếu sáng thuộc dự án này đã được nhà thầu thi công hoàn thành, đã được Ban QLDA 85 nghiệm thu, thanh toán cho các đơn vị nhà thầu; trong đó có một phần tài sản hệ thống điện chiếu sáng (toàn bộ phần tuyến chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao Long Thành) đã được Ban QLDA 85 bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước (Khu Quản lý đường bộ IV) tiếp nhận để quản lý, khai thác vận hành, bảo trì theo quy định từ ngày 29-4-2026.

Tuy nhiên, ngày 25-5-2026, Ban QLDA 85 nhận được báo cáo tình trạng mất cắp (lần 2) từ đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam về việc xảy ra mất cắp tài sản, vật tư thiết bị chiếu sáng nghiêm trọng tại dự án, tuyến đường cao tốc đã được đưa vào vận hành khai thác.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 24 - 5 tại khu vực thi công Gói thầu số 9-XL (Km16+000 - Km23+000), thuộc địa bàn phường Long Thành, xã Long Phước, qua kiểm tra thực tế ghi nhận tại hiện trường có nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép, các đối tượng đã thực hiện hành vi cắt phá, rút dây điện tại các khoảng trụ đèn đã lăp đặt, nghiệm thu.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm điện chiếu sáng - Ảnh 2.

Thiết bị điện chiếu sáng tại dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 bị mất cắp

Theo Ban QLDA 85, hành vi trộm cắp nêu trên không những gây mất tài sản của dự án, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước, mà còn có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu vực dự án; đồng thời ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thời gian đưa các hạng mục công trình khác vào khai thác.

Hơn nữa, đây là lần thứ 2 dự án bị phá hoại, mất cắp tài sản vật tư, thiết bị của hệ thống chiếu sáng trên tuyến, hành vi trộm cắp lặp lại nhiều lần thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật nghiêm trọng và bất chấp của đối tượng.

Để kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp có thể xảy ra trong tương lai, Ban QLDA 85 mong UBND TP Đồng Nai quan tâm chỉ đạo; cũng như đề nghị Công an TP, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Long Thành và Công an xã Long Phước quan tâm, hỗ trợ kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên, thu hồi tối đa tài sản của dự án bị mất; tăng cường tuần tra, hỗ trợ nhà thầu thi công và cơ quan, đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành, bảo trì trong việc bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dự án.

Tin liên quan

Lộ trình vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 24-5, tài xế cần lưu ý

Lộ trình vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 24-5, tài xế cần lưu ý

(NLĐO)-Phương tiện từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành

Hóa giải bất cập trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phương án lưu thông vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được áp dụng vào cuối tuần này đang mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân và giới tài xế

Tháo gỡ “nút thắt” cho phương tiện tiếp cận đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Sau khi đưa vào khai thác tạm tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã phát sinh bất cập trong việc tiếp cận

ban quản lý dự án hệ thống điện đường cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự án đầu tư thiết bị điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo