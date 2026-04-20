Chuyển hồ sơ dự án Usilk City tại Hà Nội sang Bộ Công an

Minh Chiến

(NLĐO)- Dự án Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu chậm tiến độ nhiều năm, Thanh tra Chính phủ vừa kết luận nhiều nội dung liên quan dự án này.

Ngày 20-4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ dự án Usilk City sang Bộ Công an điều tra - Ảnh 1.

Dự án Usilk City nằm trên đường Tố Hữu, TP Hà Nội

Cơ quan thanh tra đã kết luận các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City), trên địa bàn TP Hà Nội. Dự án Usilk City được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định.

Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỉ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỉ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Cơ quan thanh tra cho biết việc làm nêu trên dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho các khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.

Từ kết quả thanh tra, TTCP chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án này đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTCP còn phát hiện dự án này cùng một số dự án khác có hàng loạt vi phạm khác như: chưa ký hợp đồng thuê đất, phê duyệt đơn giá thuê đất; chưa ký phụ lục hợp đồng để xác định lại đơn giá thuê đất sau thời gian chu kỳ ổn định đơn giá; xác định cơ cấu đất sử dụng chưa chính xác.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các vi phạm trong quyết định giao đất với quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận đầu tư; chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng; bàn giao mốc giới trên thực địa khi dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng...

Ngoài ra, dự án còn có thiếu sót, vi phạm trong việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng như cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch; chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch (trường hợp miễn giấy phép xây dựng), thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Dự án còn sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình, bàn giao và cho người dân ở tại các căn hộ khi công trình, dự án nhà ở chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Từ kết quả thanh tra, TTCP đã kiến nghị UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu để xử lý theo đúng quy định.

