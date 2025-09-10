HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thêm chuyện mới của Jack và người yêu cũ

Thùy Trang

(NLĐO) - Tối 9-9, mạng xã hội chấn động với sự xuất hiện hàng loạt thông tin có liên quan đến mối quan hệ gay gắt giữa Jack và Thiên An.

Đại diện phía Jack lên tiếng

Jack và Thiên An: Những chuyện mới nhất về mối quan hệ gây sốc - Ảnh 1.

Cõi mạng nhiều lần xôn xao liên quan đến cái tên Jack

"Cõi mạng" được một phen náo nhiệt khi mạng xã hội xuất hiện những chia sẻ đầy ẩn từ từ những người thân cận với ca sĩ Jack, từ thành viên trong ê-kip đến mẹ của Jack. Từ "con của Thiên Ân không phải của Jack" đến "có giấy rồi nhe" hay icon mặt cười tươi rói" của mẹ Jack khiến "đội đom đóm" (tên fanclub của Jack) được thể bàn tán rôm rả với nhiều biểu cảm.

Tuy nhiên, khi liên hệ với phía Jack, đại diện cho biết "phía nam ca sĩ hiện không có phản hồi về những bàn tán hiện tại".

Trong khi đó, hầu hết người hâm mộ của Jack đều bày tỏ sự vui sướng thì không ít người nghi ngờ độ xác thực của thông tin đang được lan truyền. Tiện thể thì cư dân mạng cũng quan tâm luôn động thái của Thiên An giữa lúc thông tin bùng nổ đang hướng về mình.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh khung cảnh yên bình bên hồ sen cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Ngày 9-9-2025". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ.

Thiên An hiện vẫn tắt tính năng bình luận công khai, tuy nhiên vẫn có không ít lượt phẫn nộ hướng về bài viết của cô.

Jack và Thiên An: bóc "phốt" chấn động 4 năm tình ái gây sốc!

Jack và Thiên An: Những chuyện mới nhất về mối quan hệ gây sốc - Ảnh 2.

Thiên An

4 năm nay (từ 2021 đến nay), mối quan hệ tình ái giữa Jack và Thiên An luôn là tâm điểm của sự chú ý với nhiều tình tiết chấn động. Khi Thiên An công khai xác nhận đã sinh con gái đầu lòng với Jack, làn sóng tẩy chay, chỉ trích Jack lan rộng, sự nghiệp của Jack cũng bị đóng băng. Cho đến mới đây (16-7), Jack gây xôn xao mạng xã hội khi tổ chức họp báo căng thẳng, tiết lộ nhiều vấn đề liên quan tới Thiên An. Sự kiện này đã thu hút tới hơn 100.000 lượt xem trực tiếp trên mạng xã hội, gây ra xôn xao trong dư luận.

Ngày 14-8, TAND khu vực 2 TPHCM cho biết đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28-3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1-4-2021) là con ruột của ông Tuấn, bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ.

Ngày 28-8, TAND Khu vực 2 (TP HCM) đã nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TP HCM), bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGD về "Tranh chấp về xác định cha cho con" với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack, nguyên đơn). 

Theo bản tự khai, bà Thiên An cho rằng bà là bị đơn trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con với nguyên đơn là ông Tuấn. Vụ án hiện do TAND Khu vực 2 - TP HCM đang thụ lý giải quyết.

Bà An không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Bởi theo bà, ông Tuấn là người khởi kiện nên ông Tuấn phải là người có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh. Ông Tuấn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận cháu Đ. là con của ông Tuấn thì ông Tuấn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ để chứng minh cháu Đ. là con của ông Tuấn.

Bà An cũng xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án vì không phải là người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Bà An cũng không muốn hòa giải, thương lượng với ông Tuấn và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.

Jack ca sĩ Jack Jack- Thiên An
