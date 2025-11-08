Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật ở Quảng Ngãi

Lúc 18 giờ ngày 8-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, cho biết 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) – người đầu tiên nhảy xuống biển – cũng là người cuối cùng trong 3 người, khi ông đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn 30 hải lý.

"Hiện tàu địa phương đang tiếp cận tàu Quảng Trị để đón ông Cường về với gia đình. Qua điện thoại, ông Cường đã gọi về cho người nhà. Hiện sức khỏe ông Cường suy kiệt nhưng vẫn tạm ổn" - lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết.

Ông Cường là người cuối cùng được tìm thấy trong 3 người bị sóng gió cuốn vào chiều 6-11, giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ, sau gần 2 ngày.

Trước đó, lúc 16 giờ 10 phút, tàu An Vĩnh của người dân Lý Sơn tìm kiếm đã cứu được ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ngụ thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao. Thời điểm tàu An Vĩnh tìm thấy ông Sanh không hề có bất kỳ vật dụng gì hỗ trợ… và ông Sanh vẫn bơi khỏe trên biển.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện và cứu ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) khi đang trôi dạt trên biển, trên người có áo phao. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Ông Lê Văn Sanh (giữa) cùng ông Phan Duy Quang (ngoài cùng bên phải) trên tàu An Vĩnh thời điểm tìm thấy ông Sanh

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Nhờ những thông tin của ông Quang, ông Lê Văn Sanh được tìm thấy lúc 16 giờ 10 phút ngày 8-11.

Như Báo Người Lao Động thông tin, lúc 15 giờ ngày 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.