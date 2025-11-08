HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn trôi giữa biển sau khi cứu người tự tử

T.Trực

(NLĐO) – Một trong 3 người bị sóng cuốn trôi lúc cơn bão số 13 sắp đổ bộ chiều 6-11 được một tàu hàng cứu sống.

Ngày 8-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết 1 trong 3 nạn nhân bị mất tích trên biển trong thời điểm xảy ra bão số 13 đã được tìm thấy. Người được tìm thấy là ông Phạm Duy Quang (47 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng đang hành trình trên biển phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu; hiện sức khỏe của ông đã tạm ổn định. 

Dự kiến, con tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9-11.

- Ảnh 1.

Phạm Duy Quang thời điểm được cứu vớt

Vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Bình Định, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

"Hiện chúng tôi đang điều tàu đến khu vực này để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại" - lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn thông tin.

- Ảnh 2.

Máy bay trực thăng tìm kiếm 3 nạn nhân vào ngày 7-11

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu tự tử. Phát hiện sự việc, ông Phạm Duy Quang và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng trú tại địa phương) dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, do sóng to gió lớn, thuyền bị đánh trôi dạt ra xa và mất liên lạc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm (VT0035) tổ chức tìm kiếm cứu nạn, song do ảnh hưởng của bão số 13, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng vào chiều cùng ngày.

Đến sáng 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

(NLĐO) – Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi khiến triều cường tại Quảng Ngãi dâng cao "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

Trực thăng tham gia tìm kiếm 3 người mất tích ở Lý Sơn

(NLĐO) – 12 giờ trưa 7-11, trực thăng quần thảo trên vùng biển Lý Sơn tìm kiếm 3 người mất tích chiều 6-11.

Người đàn ông nhảy xuống biển tự tử khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ

(NLĐO)- Khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ, một người nhảy xuống biển tự tử. Hai người khác dùng thúng ra cứu vớt được nhưng sau đó gặp nạn do sóng lớn.

