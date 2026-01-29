HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chuyện "kinh doanh ngược đời" của nữ giám đốc Rumhomes

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Bị cáo đã tự bỏ tiền bù phần chênh lệch để mua xe giá thị trường giao cho khách trong thời gian đầu nhằm giữ uy tín.

Ngày 29-1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào (SN 1977, giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Rumhomes- Công ty Rumhomes) mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài án phạt tù, bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 4,8 tỉ đồng cho các bị hại.

Dùng tiền túi bù lỗ

Theo hồ sơ, từ tháng 7-2020, Trần Thị Đào chỉ đạo nhân viên Công ty Rumhomes quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về dịch vụ ủy quyền mua xe ô tô với giá rẻ hơn thị trường. 

Theo quảng cáo, nếu uỷ quyền cho công ty này mua xe, khách hàng có thể được giảm từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Khách hàng tin tưởng đã chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ vào tài khoản của Công ty Rumhomes hoặc tài khoản cá nhân của Đào.

Cách kinh doanh "ngược đời" của nữ giám đốc Rumhomes - Ảnh 1.

Bị cáo Đào tại toà

Hồ sơ vụ án thể hiện việc áp dụng voucher mua xe là có thật nhưng số lượng rất ít so với số khách hàng đã liên hệ. 

Để giữ uy tín cá nhân và niềm tin cho khách hàng, Đào chấp nhận mua xe với giá ngang bằng giá thị trường tại các đại lý để giao cho khách hàng đúng như cam kết. Phần còn thiếu, Đào sử dụng tiền cá nhân bù vào.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh lấy tiền túi bù lỗ này nhanh chóng dẫn đến hậu quả khiến Đào nợ nần chồng chất. Đến tháng 10-2020, Đào không còn khả năng tài chính nên đã nghĩ ra kịch bản khác.

Tự nhắn tin cho mình

Bị cáo đã tự lập tài khoản Zalo mang tên "Thanh tra CP chị Phương" để tự nhắn tin vào máy mình, sau đó chụp màn hình gửi cho khách hàng.

Nội dung tin nhắn giả mạo thể hiện Đào có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao, có thể lấy được các lô xe ưu đãi số lượng lớn để lừa khách hàng tiếp tục ký hợp đồng và chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Đào đã chiếm đoạt tài sản của 18 bị hại. Tổng số tiền đã nhận là hơn 8,4 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, Đào đã trả lại số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đào không dùng để mua xe như cam kết mà sử dụng để trả nợ cá nhân, bù lỗ cho các hợp đồng trước đó và chi trả hoạt động cho Công ty Rumhomes,.

Hành vi của Trần Thị Đào bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Quá trình điều tra còn ghi nhận một số đơn tố cáo khác về việc vay mượn, đầu tư nhưng cơ quan chức năng xác định đây là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu hình sự nên không xử lý trong vụ án này.

Tin liên quan

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

(NLĐO) – Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.

Công an Đồng Nai đã bắt đối tượng chiếm đoạt đến 11 ô tô chỉ trong 1 năm

(NLĐO)- Nhân thuê nhiều xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân

Kiểm tra xe ô tô, phát hiện đường dây mua bán thiếu nữ vùng cao cung cấp cho quán karaoke

(NLĐO)- Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Dương và Khánh tìm kiếm, làm quen rồi lừa bán các cháu gái ở các tỉnh vùng cao cho các cơ sở karaoke

