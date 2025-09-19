CHUYỆN LẠ: Người dân che bạt... ngăn sạt lở suối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CHUYỆN LẠ: Người dân che bạt... ngăn sạt lở suối

Tin - ảnh - clip: ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Đó là giải pháp cực chẳng đã mà người dân áp dụng để giảm thiểu tác động của tình trạng sạt lở suối đang diễn biến nhanh, gây mất an toàn.

Đó là ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - nơi nhiều hộ dân đang sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ vì bờ suối A Chùm sạt lở, ăn sâu vào đất ở của người dân.

Ông Nguyễn Phước (71 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Đông) cho biết gia đình ông sinh sống bên suối A Chùm hơn 15 năm nay. Vào năm 2020, tình trạng sạt lở tại bờ suối này diễn ra nghiêm trọng và kéo dài cho đến nay.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 1.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 2.

Người dân che bạt, ngăn sạt lở lan rộng tại khóm Vĩnh Đông, xã Lao Bảo

Hậu quả, nhiều mét đường dân sinh tại đây bị cuốn trôi, sạt lở ăn sâu tận sân nhà dân. Mỗi đợt mưa lớn xảy ra, các hộ dân sinh sống tại đây phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

"Ở đây có 5 hộ dân với khoảng 25 nhân khẩu bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở tại bờ suối A Chùm. Riêng gia đình tôi sạt lở ăn vào sâu nhất, sát nách nhà. Sau mỗi đợt mưa lớn, tình trạng sạt lở diễn nghiêm trọng thêm, chúng tôi rất lo" - ông Phước than thở.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 3.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 4.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 5.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 6.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 7.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Phước dùng bạt che những vị trí sạt lở trước nhà để giảm thiểu tình trạng này lan rộng

Để ngăn sạt lở lan rộng, gia đình ông Phước đã bỏ tiền mua bạt, che đậy những khu vực đang bị sạt trượt. Việc này theo ông Phước để đất không bị ẩm ướt, giảm thiểu sạt trượt. "Đó là giải pháp cực chẳng đã trong lúc chờ đợi chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí xây kè" - ông Phước giải bày.

Đề xuất xây kè ngăn sạt lở

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lụt xảy ra nhiều hơn nên một số khe suối trên địa đã bị sạt lở làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Những hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở đã sinh sống, sản xuất ổn định từ lâu, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Giải pháp ngăn sạt lở suối A Chùm tại xã Lao Bảo Quảng Trị - Ảnh 9.

Sạt lở bờ suối Ka Tăng, gây ảnh hưởng đến nhà ở của 8 hộ dân

CLIP: Sạt lở nghiêm trọng ở bờ suối A Chùm, người dân che bạt ngăn tình trạng này lan rộng

Tại bờ suối A Chùm, đoạn gần cầu Khu tái định cư Tân Thành - Lao Bảo, sạt lở kéo dài khoảng 70 m, sát nhà ở của 5 hộ dân. UBND xã Lao Bảo đánh giá mức độ ảnh hưởng đến người và nhà ở tại khu vực này là nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, địa phương này đề xuất xây dựng tường cánh hạ lưu bờ phải cầu để điều chỉnh dòng chảy và xây 70 m kè rọ đá chống sạt lở bờ suối A Chùm. Kinh phí đầu tư cho các hạng mục trên dự kiến khoảng 5 tỉ đồng.

Tại xã Lao Bảo, bờ suối Ka Tăng cũng bị sạt lở với chiều dài trên 300m, gây ảnh hưởng đến nhà ở của 8 hộ dân thôn Ka Tăng. Khu vực này cũng cần sớm đầu tư, xây dựng kè hoặc tường chống sạt lở để đảm bảo an toàn về người và tài sản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

(NLĐ) - Mưa lũ lớn kéo dài tại tỉnh Điện Biên đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 8 người bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi.

Sạt lở núi trên đảo Cát Bà, đường xuyên đảo bị chia cắt

(NLĐO)- Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất hơn 700 xã, phường ở 12 địa phương

(NLĐO) - Do mưa lớn nên hàng loạt địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 12 giờ tới.

ngăn sạt lở tỉnh Quảng trị xã Lao Bảo Tình trạng sạt lở đất ở người dân UBND xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo