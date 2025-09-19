CHUYỆN LẠ: Người dân che bạt... ngăn sạt lở suối

Đó là ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - nơi nhiều hộ dân đang sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ vì bờ suối A Chùm sạt lở, ăn sâu vào đất ở của người dân.

Ông Nguyễn Phước (71 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Đông) cho biết gia đình ông sinh sống bên suối A Chùm hơn 15 năm nay. Vào năm 2020, tình trạng sạt lở tại bờ suối này diễn ra nghiêm trọng và kéo dài cho đến nay.

Người dân che bạt, ngăn sạt lở lan rộng tại khóm Vĩnh Đông, xã Lao Bảo

Hậu quả, nhiều mét đường dân sinh tại đây bị cuốn trôi, sạt lở ăn sâu tận sân nhà dân. Mỗi đợt mưa lớn xảy ra, các hộ dân sinh sống tại đây phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

"Ở đây có 5 hộ dân với khoảng 25 nhân khẩu bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở tại bờ suối A Chùm. Riêng gia đình tôi sạt lở ăn vào sâu nhất, sát nách nhà. Sau mỗi đợt mưa lớn, tình trạng sạt lở diễn nghiêm trọng thêm, chúng tôi rất lo" - ông Phước than thở.

Ông Nguyễn Phước dùng bạt che những vị trí sạt lở trước nhà để giảm thiểu tình trạng này lan rộng

Để ngăn sạt lở lan rộng, gia đình ông Phước đã bỏ tiền mua bạt, che đậy những khu vực đang bị sạt trượt. Việc này theo ông Phước để đất không bị ẩm ướt, giảm thiểu sạt trượt. "Đó là giải pháp cực chẳng đã trong lúc chờ đợi chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí xây kè" - ông Phước giải bày.

Đề xuất xây kè ngăn sạt lở

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lụt xảy ra nhiều hơn nên một số khe suối trên địa đã bị sạt lở làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Những hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở đã sinh sống, sản xuất ổn định từ lâu, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Sạt lở bờ suối Ka Tăng, gây ảnh hưởng đến nhà ở của 8 hộ dân

CLIP: Sạt lở nghiêm trọng ở bờ suối A Chùm, người dân che bạt ngăn tình trạng này lan rộng

Tại bờ suối A Chùm, đoạn gần cầu Khu tái định cư Tân Thành - Lao Bảo, sạt lở kéo dài khoảng 70 m, sát nhà ở của 5 hộ dân. UBND xã Lao Bảo đánh giá mức độ ảnh hưởng đến người và nhà ở tại khu vực này là nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, địa phương này đề xuất xây dựng tường cánh hạ lưu bờ phải cầu để điều chỉnh dòng chảy và xây 70 m kè rọ đá chống sạt lở bờ suối A Chùm. Kinh phí đầu tư cho các hạng mục trên dự kiến khoảng 5 tỉ đồng.