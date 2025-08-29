HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sạt lở núi trên đảo Cát Bà, đường xuyên đảo bị chia cắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng)

Sáng 29-8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), khiến nhiều khối đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang tuyến đường xuyên đảo.

Sạt lở núi trên đảo Cát Bà, đường xuyên đảo bị chia cắt- Ảnh 1.

Đá sạt lở từ trên núi xuống, chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Tiếp nhận thông tin, đặc khu Cát Hải đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường để dọn dẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo Đặc khu Cát Hải, có thể do mưa nhiều ngày khiến đất đá ngấm nước, mất liên kết và trượt xuống. Địa phương đã cử chuyên gia khảo sát hiện trường để xác định cụ thể nguyên nhân, đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Hiện, địa phương tạm thời phong tỏa tuyến đường cho đến khi bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc tạm phong tỏa bước đầu không ảnh hưởng lớn đến di chuyển của người dân, du khách.

Sạt lở núi trên đảo Cát Bà, đường xuyên đảo bị chia cắt- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường để dọn dẹp

Được biết, từ khi có tuyến đường ven biển hay còn gọi là tuyến đường hoa xuyên đảo mới, người dân và du khách thường chọn tuyến đường mới để di chuyển. Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà chỉ còn là tuyến đường phụ, số ít du khách lựa chọn để từ trung tâm khu du lịch Cát Bà đến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà.

Tin liên quan

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất hơn 700 xã, phường ở 12 địa phương

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất hơn 700 xã, phường ở 12 địa phương

(NLĐO) - Do mưa lớn nên hàng loạt địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 12 giờ tới.

VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

(NLĐO) - Khi nhiều người dân đang đứng xem, dùng điện thoại để quay video thì đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp đoạn đường.

Thông tin mới vụ sạt lở quán cà phê Tây Hồ khiến 2 người chết ở Đà Lạt

(NLĐO) - Hai nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) mới chỉ 16 tuổi

sạt lở núi đảo cát bà khu du lịch du lịch Cát Bà
