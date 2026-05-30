Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát

Trần Thanh Hùng- Hoàng Thạch

(NLĐO)- Mồ hôi chảy thành dòng, nhưng bàn tay người thợ điện vẫn không buông lơi, vẫn bám chắc từng vị trí làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Miền Trung bước vào những ngày cao điểm nắng nóng. Mặt trời như đổ lửa xuống từng con đường, từng mái nhà, khiến không khí đặc quánh hơi nóng. Giữa cái nắng bỏng rát ấy, những người thợ áo cam của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung vẫn lặng lẽ có mặt trên khắp các công trình, tuyến đường dây, mang theo tinh thần trách nhiệm và ý chí bền bỉ để giữ cho dòng điện luôn thông suốt.

Nắng nóng không ngăn bước người thợ điện

Cuối tháng Năm, khi nhiệt độ ngoài trời liên tục tăng cao, mặt đường hắt lên những đợt nóng rát như thiêu đốt mọi thứ. Trên những vị trí thi công giữa khoảng không hun hút nắng, bộ quần áo bảo hộ màu cam sớm đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay người thợ điện siết chặt những thanh xà, những thiết bị kim loại đã nóng ran dưới ánh mặt trời suốt nhiều giờ liền. Mồ hôi chảy thành dòng, cay xè nơi khóe mắt, có lúc làm mọi thứ trước mặt nhòe đi. Thế nhưng, bàn tay ấy vẫn không buông lơi, vẫn bám chắc từng vị trí làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa nguồn sáng đến với từng thôn xóm, từng mái nhà.

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát - Ảnh 1.

Với người thợ điện, nắng nóng chưa bao giờ là thử thách duy nhất. Điều khiến họ luôn phải dè chừng còn là những cơn mưa giông bất chợt đặc trưng của miền Trung. Không ít lần công việc đang dang dở thì bầu trời bất ngờ đổi màu, mây đen kéo đến cùng những đợt gió mạnh. Anh em phải vội vàng tìm nơi trú tạm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo tiến độ công việc bị ảnh hưởng, lo không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, lo thời gian trả lưới bị kéo dài.

Những cơn mưa đến bất ngờ giữa lúc trời đang nắng gắt không chỉ khiến người lao động trên công trường thêm vất vả mà còn làm người thân ở nhà thấp thỏm. Sau mỗi ca làm việc giữa nắng mưa khắc nghiệt, vẫn có những cuộc điện thoại hỏi han, những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe từ gia đình. Chính những lúc ấy, người thợ điện càng thấm thía rằng nghề nghiệp mình theo đuổi không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà còn cần bản lĩnh để đối mặt với những nguy cơ luôn hiện hữu nơi hiện trường.

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát - Ảnh 2.

Người ta vẫn thường gọi họ là những "người giữ ánh sáng". Nhưng phía sau cái tên đầy tự hào ấy vẫn là những con người bình dị với những cảm xúc rất đời thường. Họ cũng biết mệt mỏi sau những ngày làm việc kéo dài, biết đau khi cơ thể rã rời vì nắng nóng và áp lực công việc. Có người nhiều ngày liên tiếp chưa kịp dùng một bữa cơm tối trọn vẹn cùng gia đình. Thế nhưng, đặc thù của nghề chưa bao giờ cho phép họ dừng lại giữa chừng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng phía sau mỗi công trình là nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và cuộc sống của biết bao người dân đang chờ dòng điện được khôi phục.

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát - Ảnh 3.

Giữa những tháng ngày khắc nghiệt ấy, điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là những công trình hoàn thành đúng tiến độ, mà còn là tình đồng đội luôn sát cánh bên nhau. Dưới cái nắng cháy da, một chai nước được chuyền tay, một khoảng bóng râm nhỏ cùng nhau nghỉ ngơi hay vài lời động viên giản dị cũng đủ tiếp thêm động lực cho cả tập thể. Những sẻ chia tưởng chừng rất nhỏ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh giúp anh em vượt qua những giờ làm việc căng thẳng ngoài hiện trường.

Trách nhiệm giữ cho nhịp sống của cộng đồng

Bên cạnh đó, sự quan tâm kịp thời từ lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty và các đơn vị trong những đợt công tác, đặc biệt trong Tháng Công nhân, càng giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với công việc. Những lời thăm hỏi, động viên không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần để mỗi người thêm vững vàng trước những khó khăn của nghề.

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát - Ảnh 4.

Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Ánh thăm hỏi và động viên người lao động tại Xí nghiệp Thủy điện A Roàng


Công việc của người thợ điện luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng chính sự đồng hành, sẻ chia từ đồng nghiệp, đơn vị và gia đình đã tiếp thêm động lực để họ tiếp tục bám nghề, bám công trình, sẵn sàng có mặt ở những nơi cần đến.

Nhiều người nghĩ nghề điện chỉ đơn thuần là sửa chữa đường dây hay khắc phục sự cố. Nhưng với những người trong nghề, đó còn là trách nhiệm giữ cho nhịp sống của cộng đồng không bị gián đoạn. Mỗi lần dòng điện được khôi phục, nhìn ánh đèn sáng lên trong từng ngôi nhà, nghe tiếng vui mừng của người dân khi có điện trở lại, mọi nhọc nhằn dường như tan biến. Đó là khoảnh khắc khiến những người thợ áo cam cảm nhận rõ giá trị công việc mình đang làm và thêm yêu nghề đã chọn.

Chuyện những người giữ sáng giữa miền Trung bỏng rát - Ảnh 5.

Phó Giám đốc Công ty Văn Việt Thắng thăm hỏi và động viên người lao động Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Lăk

Ngày qua ngày, giữa nắng gắt, mưa giông và những hiểm nguy luôn thường trực, những người thợ điện miền Trung vẫn âm thầm cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và lòng tận tụy. Những đôi bàn tay chai sần, thấm mùi nắng, mùi mồ hôi lao động trở thành dấu ấn riêng của nghề nghiệp. Không đứng dưới ánh đèn rực rỡ, họ lặng lẽ ở phía sau, góp phần giữ cho thành phố, làng quê và những mái ấm luôn sáng đèn, ngay cả trong những tháng ngày khắc nghiệt nhất của miền Trung.


Tin liên quan

EVNCPC tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

EVNCPC tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

(NLĐO)- Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên triển khai nhiều giải pháp vận hành nguồn và lưới điện.

EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Đà Nẵng lần thứ 18

(NLĐ0)- Hội thi năm nay ghi nhận nhiều công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo