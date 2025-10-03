Chuyển nhượng vàng miếng, cá nhân có thể bị áp thuế 0,1%

Chiều 3-10, tại họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tài chính, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được hoàn thiện để trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 10 tới, có đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng.

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng.

Trong khi đó, giao dịch vàng nguyên liệu và trang sức mỹ nghệ sẽ không bị đánh thuế. Dự thảo luật đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (Phiên thứ nhất).

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26-6-2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu.

Trong đó, phải quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Thời gian qua, giá vàng trong nước liên tục tăng cao, nới rộng mức chênh lệch so với giá vàng thế giới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có các chỉ đạo về quản lý, ổn định thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, thao túng thị trường vàng.

Thủ tướng cũng đã giao Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng.